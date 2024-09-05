В Киеве происходят массовые аварии: ситуация на дорогах (фото, видео)

В столице произошел транспортный коллапс

В четверг, 5 сентября, в разных районах Киева наблюдается большое количество аварий. Это связано с тем, что из-за продолжительной воздушной тревоги в городе образовались огромные очереди на общественный транспорт, а на дорогах сформировались масштабные автомобильные пробки.

О повышенной аварийности на дорогах столицы предупреждают в соцсетях. Автовладельцев просят быть максимально осторожными и внимательно смотреть на дорожные знаки.

Столицу парализовали километровые пробки и на этом фоне начало происходить большое количество ДТП.

Так, например, в Дарницком районе Киева на улице Здолбуновской произошло сразу две аварии при участии легковых автомобилей.

Движение была парализовано на пересечении Здолбуновской с Днепровской набережной. Здесь авария произошла возле пешеходного перехода.

Также на пересечении Здолбуновской и Сортировочной было зафиксировано еще одно ДТП.

Днепровская набережная вообще с самого утра застыла в бесконечной пробке.

На Берестейском проспекте возле заправки "Окко" водитель Volkswagen влетел в микроавтобус. К счастью, никто не пострадал.

На Русановском мосту также произошла авария. На месте работали полицейские и медики. Движение парализовано в сторону Гидропарка по двум полосам.

На данный момент тревогу в городе отменили. Однако ее продолжительность составила 9 часов 8 минут. В течение ночи и утренних часов городские власти неоднократно сообщали о работе системы противовоздушной обороны, отражавшей атаки ударных беспилотников.

Еще в 7:00 мэр Киева Виталий Кличко предупреждал: "В воздушном пространстве над столицей все еще присутствуют дроны. Необходимо оставаться в укрытиях!".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве насмерть сбили человека и из-за этого на Оболонском проспекте образовалась огромная пробка. Киевляне были вынуждены покидать транспорт и идти пешком.