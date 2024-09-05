У Києві фіксуються масові аварії: ситуація на дорогах (фото, відео)

У столиці стався транспортний колапс

У четвер, 5 вересня, у різних районах Києва спостерігається велика кількість аварій. Це пов’язано з тим, що через тривалу повітряну тривогу в місті утворилися величезні черги на громадський транспорт, а на дорогах сформувалися масштабні автомобільні пробки.

Про підвищену аварійність на дорогах столиці попереджають у соцмережах. Автовласників просять бути максимально обережними та уважно дивитися на дорожні знаки.

Столицю паралізували кілометрові пробки і на цьому фоні почала відбуватися велика кількість ДТП.

Так, наприклад, у Дарницькому районі Києва на вулиці Здолбунівській сталося одразу дві аварії за участю легкових автомобілів.

Рух було паралізовано на перетині Здолбунівської з Дніпровською набережною. Тут аварія сталась біля пішохідного переходу.

Також на перетині Здолбунівської та Сортувальної було зафіксовано ДТП.

Дніпровська набережна взагалі з самого ранку застигла в нескінченному заторі.

На Берестейському проспекті біля заправки "Окко" водій Volkswagen влетів у мікроавтобус. На щастя, ніхто не постраждав.

На Русанівському мості також сталася аварія. На місці працювали поліцейські та медики. Рух паралізовано у бік Гідропарку двома смугами.

Наразі тривогу у місті скасували. Однак її тривалість становила 9 годин 8 хвилин. Протягом ночі та ранкових годин міська влада неодноразово повідомляла про роботу системи протиповітряної оборони, яка відбивала атаки ударних безпілотників.

Ще о 7:00 мер Києва Віталій Кличко попереджав :"У повітряному просторі над столицею все ще присутні дрони. Потрібно залишатися в укриттях!".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві на смерть збили людину і через це на Оболонському проспекті утворився величезний затор. Кияни були змушені залишати транспорт та йти пішки.