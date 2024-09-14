"Уважение к таким": жест полицейского восхитил сеть (видео)

Видео набрало тысячи лайков

Полицейский сложил зеркало служебного автомобиля, чтобы пропустить мотоциклиста. Этим он вызвал одобрительную реакцию сети.

Соответствующим видео поделился пользователь соцсети TikTok Алексей Чкан. Ситуация произошла неподалеку от моста Патона в Киеве.

На кадрах видно, что мотоциклист вынужден был остановиться перед полицейской машиной поскольку ему бы не хватило пространства, чтобы протиснуться между нею и соседним автомобилем.

Заметив это, правоохранитель открыл окно, и сложил зеркало, чтобы дать мотоциклисту больше пространства.

"Когда полиция как полиция и уважение к таким", — говорится к подписи к ролику.

Видео уже успело набрать семь тысяч лайков и более сотни комментариев. Большинство из них одобрительные, однако некоторые пользователи задались вопросом о том, а не нарушает ли мотоциклист правила дорожного движения, перемещаясь не в одной полосе с автомобилистами.

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