"Повага до таких": жест поліцейського зачарував мережу (відео)

Відео набрало тисячі лайків

Поліцейський склав дзеркало службового авто, щоб пропустити мотоцикліста. Цим він викликав схвальну реакцію мережі.

Відповідним відео поділився користувач соцмережі TikTok Олексій Чкан. Ситуація сталася неподалік мосту Патона у Києві.

На кадрах видно, що мотоцикліст змушений був зупинитися перед поліцейською машиною, оскільки йому б не вистачило простору, щоб протиснутися між нею та сусіднім автомобілем.

Помітивши це, правоохоронець відчинив вікно, і склав дзеркало, щоб дати мотоциклістові більше простору.

"Коли поліція як поліція і повага до таких", — йдеться до підпису до ролика.

Відео вже встигло набрати сім тисяч лайків та понад сотню коментарів. Більшість з них схвальні, проте деякі користувачі запитали, а чи не порушує мотоцикліст правила дорожнього руху, переміщаючись не в одній смузі з автомобілістами.

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