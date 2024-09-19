Архивные фото Киева в цвете: как выглядели знакомые места 120 лет назад

Виртуальное путешествие в прошлое

Киев во все времена завораживал своим неповторимым колоритом и особой энергетикой. Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе.

На сегодняшний день именно ретро-фотографии могут подарить нам возможность совершить путешествие в прошлое и увидеть, какой была столица много десятилетий назад.

"Телеграф" собрал для своих читателей яркие открытки на которых изображен Киев 120 лет. Эти цветные карточки передают дух минувшей эпохи и показывают нам совершенно иную столицу.

На открытках можно увидеть хорошо знакомые сегодня места столицы — Подол, Крещатик, Аскольдову могилу, Софийскую площадь, Золотые ворота, памятник Владимиру Великому и многие другие.

Интересно выглядит цепной мост, который был первым постоянным мостом через Днепр в Киеве. Существовал он с 1853 по 1920 год напротив Аскольдовой могилы и имел длину 776 метров.

Софийская площадь — одна из центральных и древнейших площадей Киева. Здесь расположена колокольня Софийского собора и памятник Богдану Хмельницкому.

Много лет назад она утопала в зелени и была излюбленным местом для прогулок у киевлян.

Сегодня жемчужиной столицы несомненно является Подол — один из самых красивых и самых престижных районов Киева. Во времена же Киевской Руси эта местность была центром торговли и средоточием разнообразных мастерских.

Именно на Подоле размещались ремесленные кварталы и главный городской порт. В то время территория современного Подольского района называлась Нижний город и с Верхним городом его соединял Андреевский спуск.

Десятинная церковь — это первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989—996 годах. Ее неоднократно перестраивали и возобновляли.

При советской власти, в 1928 году, третья Десятинная церковь, как и множество других памятников культуры и искусства, была снесена, а в 1936 году её остатки окончательно разобрали на кирпичи.

В 1996 году Национальный банк Украины ввёл в оборот две юбилейные монеты "Десятинная церковь", посвящённые тысячелетию возведения Десятинной церкви в Киеве.

Золотые ворота — памятник оборонного зодчества Древней Руси времён княжения Ярослава Мудрого. Исторически служили главным въездом в киевский Верхний город с южной стороны.

В наше время Золотые ворота прошли ряд реконструкций, но все же сохранили средневековые элементы.

В сентябре 1901 года состоялось открытие здания Киевского городского театра. Сейчас это здание Национальной оперы Украины.

Архитектура здания сочетала в себе неороманские, барокковые и рационалистические формы.

Театр одновременно мог вместить 1650 зрителей и был одним из любимых мест досуга у горожан.

Крещатик — это главная улица Киева, длина которой составляет невероятные 1225 метров. Именно здесь во все времена была сосредоточена культурная жизнь города.

Крещатик претерпел коренные изменения из-за подрыва советскими войсками с началом немецкой оккупации Киева. Взрывы и огненный смерч были настолько мощными, что центр города выгорел практически полностью.

До всех этих событий Крещатик выглядел шикарно и был застроен зданиями, которые являлись настоящими архитектурными шедеврами.

Аскольдова могила — это урочище на правом берегу Днепра в Киеве, где, согласно преданию, основанному на сведениях "Повести временных лет", похоронен киевский правитель Аскольд.

Сейчас это часть паркового комплекса, разбитого в 1934—1936 годах на месте древнего Угорского урочища.

Памятник Владимиру Великому — это старейший скульптурный памятник Киева, сооружённый в 1853 году. Высится он на крутом берегу Днепра в парке Владимирская горка.

Именно этот памятник считается одним из неофициальных символов города.

Напомним, что более 100 лет назад по центру Киева разгуливали верблюды. Этих выносливых млекопитающих использовали для перевозки грузов и даже привлекали их к участию в церемониальных парадах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел Киев 113 лет назад. В те времена неотъемлемой частью жизни Киева были уличные базары, где велась бойкая торговля. На ярмарках всегда было многолюдно, а торговцы предлагали покупателям разные товары — от глиняной посуды до блюд украинской кухни.