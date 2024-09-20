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Киев всполошил огромный букет роз на эвакуаторе: что это было (видео)

Автор
Каролина Терещенко
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Столицей катался большой букет цветов
Столицей катался большой букет цветов. Фото Колаж Телеграфу

Не все сразу поняли

На днях в Киеве был замечен эвакуатор, возивший огромный букет красных роз. В сети началось бурное обсуждение.

Видео попало в местные телеграм-каналы. В интернете начали шутить по этому поводу.

Пользователи сети пишут, что "видимо, кто-то очень провинился" и "101 роза уже не актуальна".

Других шокировал размер букета и мысли о том, сколько он может стоить.

"Это стоимость однокомнатной квартиры в Киеве или за городом", — шутит читатель телеграм-канала.

Судя по наклейкам на авто, то это хороший маркетинговый ход компании доставки. О чем пишут и сами киевляне. Говорят это была акция от службы доставки, и все цветы потом раздали прохожим.

Кстати, отзывы у службы не самые лучшие. Многие клиенты жалуются на качество доставляемых цветов. Также пишут, что часто присылают совсем не то, что на картинке на сайте.

Напоминаем, в Киеве грузовик застрял под путепроводом. Инцидент произошел на улице Богатырской в Оболонском районе столицы.

Грузовой автомобиль ехал с поднятым прицепом и не уместился под мостом. Видео с места происшествия попали в сеть. На кадрах виден момент дорожно-транспортного происшествия.

В сети пошутили над инцидентом. В соцсетях один киевлянин написал под видео: "Грузовик с поднятым прицепом тестирует путепровод на прочность".

Ранее "Телеграф" показал, как выглядит самый грязный город Европы. Фоторепортаж из Киева, где все затянуло смогом.

Теги:
#Эвакуатор #Новости Киева #Букет роз #Эвакуаторы Киев