Поможет ли кондиционер: как уберечься от загрязненного воздуха

Современные приборы способны помочь в этом вопросе

В пятницу, 20 сентября, в Киеве и области сильно ухудшилось качество воздуха. Поэтому перед жителями региона встал вопрос, как уберечься от загрязненного воздуха.

"Телеграф" решил разобраться, поможет ли очистить воздух обычный кондиционер. Также мы выяснили, какие еще бытовые приборы способны выполнять эту функцию.

Многие современные модели кондиционеров имеют функцию очистки воздуха. Она осуществляется путём фильтрации воздушного потока, удаления из него посторонних примесей, микроорганизмов и химических паров.

Есть разные степени очистки с помощью кондиционеров, для чего применяются разные типы фильтров. Некоторые модели имеют сразу несколько видов фильтрации.

Насколько эффективно очищают воздух кондиционеры?

Это зависит от размера сетки фильтра для тонкой очистки воздуха. В некоторых современных устройствах стоят сетки, задерживающие примеси в воздухе размером до 0,01 микрона. Примером такого фильтра является натуральный энзимный фильтр.

Стоит отметить, что главный загрязнитель воздуха, который фиксируется в Киеве, – это мелкодисперсная пыль фракции 2,5 микрона. Такой фильтр вполне может справиться с очисткой воздуха.

Специальные воздухоочистители

На рынке представлены многие модели специализированных приборов для очистки воздуха. Они пропускают поток через специальный фильтр или группу фильтров. В результате чего загрязнители остаются внутри или распадаются на безопасные компоненты.

В зависимости от модели эти устройства могут быть оснащены разными типами фильтров. Они могут задерживать примеси размером от нескольких микрон до десятых частей микрона. Поэтому при выборе очистителя следует тщательно изучить его характеристики и выбрать подходящий именно вам.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации рекомендовали жителям столицы воздержаться от проветривания помещения. Также киевлянам посоветовали ограничить длительное пребывание на улице