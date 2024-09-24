У Києві триває літо? На яку погоду чекати у столиці 25 вересня

Синоптики порадували прогнозом

У середу, 25 вересня, у Києві зберігатиметься тепла погода, яка нагадуватиме літню. Мешканцям столиці цього дня не варто очікувати опади.

Такий прогноз з’явився на сайті Українського гідрометеорологічного центру. Синоптики зазначають, що упродовж дня буде хмарно.

Вночі температура повітря варіюватиметься між +13 та +11 градусами. Проте вже вдень знову буде тепло. Згідно з прогнозом, вдень у середу температура повітря підійматиметься до +25.. +27 градусів.

Попри таку теплу та практично літню погоду у вересні, вже цього тижня Київ накриє значне похолодання. Найближчими днями температура повітря вдень упаде до +18 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні наприкінці вересня 2024 року. Він підкреслив, що найближчого тижня значних дощів не передбачається. Проте помірні опади спостерігатимуться часом у західній частині країни. Синоптик також додав, що за рахунок такої атмосферної циркуляції до нас почне надходити тепле повітря з Туреччини та країн Балканського півострова.