В Киеве перекопали заказник "Деснянские Луки", бывшие чиновники пойдут под суд (карта, фото)

Ущерб государству составляет более 2 миллионов гривен

В Киеве под суд пойдут двое бывших руководителей коммунального предприятия. Они нанесли убытков государству на несколько миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. По её данным, руководитель одного из коммунальных предприятий города без разрешения на землю, которая является частью ландшафтного заказника "Деснянські Луки", поручил директору структурного подразделения КП заключить договор с предприятием на обустройство насосной станции на данной территории.

Как следствие, в период с октября 2022 года по март 2023 года территорию заказника перекопали. Во время строительных работ был снят плодородный слой почвы площадью 1,38 га. Сумма нанесенного ущерба государству, по данным прокуратуры, составляет более 2,6 млн грн.

В настоящий момент Деснянской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении этих двух фигурантов по поводу умышленного повреждения объекта природно-заповедного фонда, повлекшего тяжкие последствия, а также в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица, что повлекло тяжкие последствия.

Правоохранители также отметили, что уголовное производство по обвинению бывшего руководителя ЧАО "АК "Киевводоканал" в хищении 64 млн гривен, выделенных на "передислокацию" плавучей насосной станции, которую якобы планировали обустроить на этом участке, уже слушается в Печерском суде Киева.

Напомним, ранее мы писали о том, что в столице суд принял решение о конфискации автомобиля Range Rover у матери депутата Киевского городского совета.