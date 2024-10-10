У Києві перекопали заказник "Деснянські Луки", колишні чиновники підуть під суд (карта, фото)

Збиток державі становить понад 2 мільйони гривень

У Києві під суд підуть двоє колишніх керівників комунального підприємства. Вони завдали збитків державі на кілька мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. За її даними, керівник одного з комунальних підприємств міста без дозволу на землю, яка є частиною ландшафтного заказника "Деснянські Луки", доручив директору структурного підрозділу КП укласти договір із підприємством на облаштування насосної станції на цій території.

Як наслідок, у період з жовтня 2022 року до березня 2023 року територію заказника перекопали. Під час будівельних робіт було знято родючий шар ґрунту площею 1,38 га. Сума завданих збитків державі, за даними прокуратури, становить понад 2,6 млн грн.

Наразі Деснянською окружною прокуратурою міста Києва направлено до суду обвинувальний акт щодо цих двох фігурантів щодо умисного пошкодження об’єкту природно-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки, а також у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки.

Правоохоронці також зазначили, що кримінальне провадження за звинуваченням колишнього керівника ПрАТ "АК "Київводоканал" у розкраданні 64 млн. гривень, виділених на "передислокацію" плавучої насосної станції, яку нібито планували облаштувати на цій ділянці, вже слухається у Печерському суді Києва.

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