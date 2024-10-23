Типичный водитель BMW нагло заблокировал центр Киева (видео)

Водитель заблокировал движение из-за непродуманной парковки

Водитель автомобиля BMW вызвал почти транспортный коллапс в самом сердце столицы. Инцидент произошел на Софийской площади. Припаркованный черный BMW полностью заблокировал движение транспорта. Соответствующее видео распространяется в местных телеграмм-каналах.

Автомобиль с номерным знаком KA8192BM перекрыл проезд другим участникам дорожного движения. "Весь центр города благодарит водителя этого BMW за идиотскую парковку, что привело к полной блокировке дорожного движения. Инспекция по парковке, ваш выход", — сообщают очевидцы происшествия.

По данным реестра транспортных средств, автомобиль-нарушитель – это черный BMW с дизельным двигателем объемом 2.0 литра в кузове универсал. Последняя регистрация транспортного средства осуществлена 5 июня 2021 года. Автомобиль зарегистрирован в Николаевской области.

BMW серии 5 в кузове универсал (G31) – это престижный автомобиль бизнес-класса, сочетающий в себе комфорт седана и практичность грузового отсека. Модель оснащается современными системами безопасности и помощи водителя. Дизельная версия с двигателем 2.0 литра развивает мощность 190 лошадиных сил и обеспечивает оптимальный баланс динамики и экономичности.

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