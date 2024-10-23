Типовий водій BMW нахабно заблокував центр Києва (відео)

Водій заблокував рух через непродумане паркування

Водій автомобіля BMW спричинив майже транспортний колапс у самому серці столиці. Інцидент стався на Софійській площі. Припаркований чорний BMW повністю заблокував рух транспорту. Відповідне відео поширюють у місцевих телеграм-каналах.

Автомобіль з номерним знаком KA8192BM перекрив проїзд для інших учасників дорожнього руху. "Весь центр міста дякує водію цього BMW за ідіотське паркування, що призвело до повного блокування дорожнього руху. Інспекція з паркування, ваш вихід", — повідомляють очевидці події.

За даними реєстру транспортних засобів, автомобіль-порушник — це чорний BMW з дизельним двигуном об'ємом 2.0 літра у кузові універсал. Останню реєстрацію транспортного засобу здійснено 5 червня 2021 року. Автомобіль зареєстровано в Миколаївській області.

BMW серії 5 у кузові універсал (G31) — це престижний автомобіль бізнес-класу, який поєднує у собі комфорт седана та практичність вантажного відсіку. Модель оснащується сучасними системами безпеки та допомоги водію. Дизельна версія з двигуном 2.0 літра розвиває потужність 190 кінських сил та забезпечує оптимальний баланс динаміки й економічності.

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