Половина авто зависла на высоте 15 метров: водитель на Ибице неудачно припарковалась и пробила стену

Эта женщина — просто мастер по парковке.

Необычное происшествие произошло на острове Ибица в Испании. Водитель автомобиля неудачно припарковалась на четвертом этаже многоэтажного паркинга, в результате чего машина пробила стену здания.

Инцидент произошел в четверг утром в центре города Ибица. Половина авто повисла на высоте около 15 метров, создав опасную ситуацию для прохожих. Об этом пишет местное издание 20 minutos.es.

Парковка с неожиданными последствиями

49-летняя женщина пыталась припарковать свой автомобиль на третьем этаже паркинга, когда произошло чрезвычайное происшествие. Машина пробила защитные жалюзи на окне постройки, и ее задняя часть оказалась за пределами сооружения. Два задних колеса автомобиля зависли в воздухе на высоте около 15 метров.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и полиция. Местные власти перекрыли полосу проспекта Игнаси Уоллис по безопасности граждан. Экстренные службы начали операцию по изъятию автомобиля. Женщине-водителю, которая находилась в стрессовом состоянии, оказали первую медицинскую помощь. Бригада скорой помощи прибыла на место в 9:50 утра. Женщину, которая жаловалась на боль в шее и испытывала тревогу, доставили в медицинский центр "Вила" для дальнейшего обследования и наблюдения.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в Киеве мужчина забыл, где припарковался и вызвал полицию. Ему выписали штраф за ложный вызов.