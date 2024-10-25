В Киеве на выходных пройдут продуктовые ярмарки: адреса и районы

Ярмарки в столице проходят каждые выходные

На выходных, 26 и 27 октября, жителей и гостей столицы приглашают посетить продуктовые ярмарки, который будут проходить в разных районах Киева. Все желающие смогут здесь приобрести разнообразную продукцию: овощи и фрукты, зелень, бакалею, мясные изделия, соления, молочные продукты, мед и многое другое.

Фермеры ждут покупателей со свежими товарами на любой вкус и кошелек. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Стоит отметить, что цены на подобных сельскохозяйственных ярмарках значительно ниже чем в магазинах и супермаркетах. Кроме этого, здесь вы сможете лично пообщаться с фермерами и узнать у них секреты получения настоящей качественной продукции.

Ярмарки будут проходить с соблюдением всех предусмотренных во время военного положения правил безопасности.

Организаторы призывают посетителей заботиться о собственной безопасности и следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги.

Перед тем как посетить ярмарки рекомендуем вам внимательно ознакомиться с перечнем локаций на которых они будут организованы.

Так, сельскохозяйственные ярмарки в субботу, 26 октября, пройдут по следующим адресам:

В воскресенье, 27 октября, ярмарки будут организованы в столице на следующих локациях:

Кроме этого вы всегда можете посетить коммунальные рынки, расположенные по таким адресам:

КП "Бессарабский рынок" — Бессарабская площадь, 2;

КП "Владимирский рынок" — ул. Антоновича, 115;

КП "Житний рынок" — ул. Верхний Вал, 16.

Напомним, цены на популярные виды мяса в Украине зимой поползут вверх. Наибольшее удорожание произойдет на курятину и свинину. Причинами роста ценников является повышение затрат на выращивание животных, в частности, подорожание кормов и обслуживания помещения, а также достаточно высокий спрос, ведь курятина остается более доступной альтернативой другим видам мяса.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что цены на отечественные овощи в Украине постоянно колеблются, но чеснок в течение года, наоборот, подешевел. Местами разница между стоимостью составляет 10 гривен.