Под Киевом мощно горит частный дом: могут быть погибшие (видео)

Спасатели выехали на место происшествия

В Пуще-Водице, который находится в пригороде Киева в воскресенье, 27 октября, произошел пожар. Там загорелся частный дом.

В результате есть пострадавшие. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

На опубликованных кадрах видно, что часть крыши успела сильно выгореть. Также на видео слышны звуки взрывов, скорее всего пылают легковоспламеняющиеся вещи.

Телеграм-канал dtp.kiev пишет, что событие произошло на четвертой линии.

"Смертельный пожар жилого дома на четвертой линии Пущи-Водицы под Киевом. Говорят, что есть погибшие", — говорится в сообщении.

На месте работают спасатели. Пока информации о причинах пожара нет.

Ранее "Телеграф" писал, что вечером в пятницу, 25 октября, россияне массированно атаковали "шахедами" Киев и Киевскую область. Как стало известно, в результате атаки погибла учительница трудового обучения Бориспольского лицея "Лидер" Лариса Баталко. Женщина была отличным педагогом и ее коллеги до сих пор не могут оправиться от случившегося. Баталко принимала участие в конкурсе "Учитель года" и "передавала детям любовь к рукоделию как искусству и продолжению народной традиции".