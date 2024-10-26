В Одессе масштабный пожар на складах: из-за пламени заблокирована электричка с людьми (видео)

Пожар на складах возле "Заставы-2" видит половина Одессы

В Одессе вечером разразился сильный пожар в районе железнодорожной станции Застава-2. Предварительно горят склады, пожар, по данным с места событий, не связан с прилетами баллистических ракет, которые были днем 26 октября.

О пожаре пишет местный канал "Одесса INFO". Отмечается, что причины возгорания складов неизвестны, но пожар очень сильный.

"Еще кадры сильного пожара в районе 2 Заставы. Горят склады, предварительно, с прилетом это не связано", – говорится в сообщении.

Кроме пожара на складах отмечается, что на железнодорожной станции "Застава-2" в электричке заблокированы люди. Из-за пожара они не могут покинуть вагоны.

"Люди оказались заблокированы в электричке из-за пожара, вокруг лежат оборванные провода под напряжением, сообщают пассажиры", – говорится в сообщении.

"Закрывайте окна, в городе жуткая вонь из-за пожара. Предварительно, он не связан с прилетом", – пишет одесское издание "Думская".

Как сообщал "Телеграф", поздно вечером 25 октября россияне двумя баллистическими ракетами ударили по Днепру. Под ударом находилось одно из городских медицинских учреждений и жилая застройка, погибли три человека, среди которых ребенок. Еще 19 получили ранения.