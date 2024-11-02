Укрпошта запускає доставку в поштомати та кур’єром

Буде доступно 3 види доставки

Укрпошта готується до запуску пілотного проєкту з кур'єрської доставки та встановлення поштоматів у Києві. Нова послуга стартує вже у грудні 2023 року.

Після тестування у столиці сервіс планують поширити на всю територію України. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський під час виступу на "Саміті CEO", організованому Forbes.

Кур'єри Укрпошти будуть легко впізнаваними завдяки жовтим рюкзакам. До їхніх обов'язків входитиме не лише доставка відправлень, але й обслуговування поштоматів. Частина нинішніх листонош перекваліфікується на кур'єрів.

Новий проєкт передбачає комплексну модернізацію системи доставки. За словами Смілянського, компанія впроваджує інтегрований підхід, який охоплює як IT-систему, так і логістику. Клієнти зможуть самостійно обирати зручний спосіб отримання відправлень.

Отримувачі посилок матимуть три варіанти доставки: у відділенні Укрпошти, через поштомат або кур'єром додому. Така система дозволить зробити процес доставки більш гнучким та зручним для користувачів.

Масштабне впровадження нової системи доставки у Києві заплановане на 2024 рік. Після успішного тестування у Києві Укрпошта розпочне встановлення поштоматів та запуск кур'єрської служби в інших регіонах України. Станеться це вже у 2025 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що "Укрпошта" закупить незвичайний транспорт для листонош. Велосипед уже не актуальний для сучасних листонош.