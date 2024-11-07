На Киевщине в колодце заметили аномалию (видео)

Впечатляющие кадры

В небольшом городе Киевской области местные жители заметили в колодце огромное количество рыбы. Люди были очень удивлены такому "сюрпризу" и не сразу поняли, как реагировать на такую "аномалию".

По всей видимости пить воду из этого колодца уже нельзя. Об этом сообщают в соцсетях.

Жители Фастова на Киевщине обнаружили в колодце огромное количество пресноводной рыбы. Вероятнее всего она попала в замкнутое пространство из ближайшей реки.

Судя по кадрам, в воде находится сотни небольших рыб и из-за них даже не видно воды. Можно предположить, что это плотва или караси.

Открытым остается вопрос и о том, как выловить из колодца рыбу — ведь если она там погибнет, то вода в этом и соседних колодцах точно на много лет вперед станет непригодной для употребления.

Напомним, на Киевщине во время расчистки озера водолаза атаковал неизвестный монстр. После встречи с неизвестным живым существом мужчина получил тяжелую травму глаза, оказался в больнице и перенес серьезную операцию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в водах Днепра под Киевом выловили хищную рыбу-мутанта с зеленым мясом. Такое необычное явление иногда встречается в природе, но считается очень редким. Подобную рыбу не рекомендуется есть, говорят некоторые специалисты, однако многих не пугает "зеленое" мясо и его также используют для приготовления ухи.