"Косят под военных": одесский активист разоблачил нарушения на блокпосту ТЦК (видео)

Активист догадывается, кем могут быть неизвестные

Одесский активист Демьян Ганул стал участником конфликта с представителями ТЦК. Инцидент произошел на мобильном блокпосту в Одессе, где мужчину остановили для проверки документов.

Внимание активиста привлекли лица в военной форме без опознавательных знаков, которые отказывались назвать свои личные данные. Об этом Демьян Ганул сообщил в своем телеграмм-канале.

Мужчина предполагает, что неизвестные могут являться представителями общественных организаций, ранее фигурировавших в скандалах с продажей фальшивых удостоверений об отсрочке. "Я неоднократно писал об этих фейковых организациях, которые патрулируют город с полицией во время комендантского часа, а также с представителями ТЦК. Это они обычно применяют силу к гражданам, а затем эти видео форсит россия", — подчеркнул Демьян Ганул.

На опубликованном видео видно, как активист пытается выяснить статус людей в военной форме, однако те отворачиваются от камеры и не отвечают на вопросы. После этого к Ганулу подошел младший сержант, он представился и показал документы. Во время общения возникло дополнительное недоразумение по языковому вопросу, поскольку военный отказался перейти на государственный язык.

"Я пообщался со старшим этого мобильного блокпоста, передал свои впечатления, и попросил, чтобы в форме были только военные, а не те, кто под них косит", — рассказал активист. Он также добавил, что с уважением относится к каждому защитнику Украины независимо от языка общения.

В территориальном центре комплектования ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Одессе активисты самостоятельно "декоммунизировали" памятник. Активисты просили мэрию демонтировать барельефы согласно требованию закона о декоммунизации.