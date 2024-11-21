Студенты одного из престижных университетов Киева до сих пор мерзнут в аудиториях

СМИ узнали о вероятной причине

Студенты Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова жалуются на критически низкие температуры в аудиториях главного корпуса. Хотя отопительный сезон в Киеве начался еще 14 октября, университет все еще остается без тепла.

По словам студентов, температура в помещениях не превышает +10°С, из-за чего соискатели образования массово болеют. Об этом пишет ТСН.

В то же время в университете продолжается очное обучение. Студенты и преподаватели вынуждены посещать холодные помещения.

"За этот месяц некоторые из однокурсников дважды переболели простудой. Но никто нас почему-то не переводит на дистанционное обучение. В администрации ничего не говорят: ни о том, когда в аудиториях станет тепло, ни о том, когда из-за холодных помещений изменят форму обучения. Это какая-то пытка холодом. Конечно, мы понимаем, что живем и учимся во время войны. И после вражеских обстрелов может не быть ни тепла, ни света. Но пока этого нет, а холод есть", — рассказывает одна из студенток.

Также студенты вуза говорят, что в том году была такая же ситуация.

Что говорят в администрации университета

Проректор по научно-педагогической работе Ростислав Драпушко подтвердил СМИ, что отопления в корпусах университета пока нет. По его словам, температура в помещениях не опускалась ниже +13°С. Он сообщил, что заявка в "Киевтеплоэнерго" была подана, и теплоснабжение должно быть в ближайшее время.

Ранее в юридическом отделе университета заверили, что тепло в аудиториях должно появиться уже 21 ноября.

Почему в университете до сих пор нет отопления, администрация ответить на вопрос СМИ не смогла.

Причина – долги

В КГГА объяснили, что университет должен почти 2,4 млн грн за потребленные энергоносители. Там отметили, что заявок на подключение к теплоснабжению со стороны учебного заведения нет.

"Отсутствие оплаты за фактически потребленные энергоносители крайне негативно влияет на способность теплоснабжающих предприятий в части выполнять свои обязательства перед НАК "Нафтогаз" за природный газ и в части других необходимых затрат. При этом "Киевтеплоэнерго", несмотря на военное состояние, обстрелы энергообъектов и выполнение масштабных работ по восстановлению, обеспечивает надежное теплоснабжение всех клиентов, надежно и планово вошло в отопительный сезон", — отмечают в КГГА.

Позже стало известно, что в КГГА таки поступило гарантийное письмо от университета об уплате долгов до конца года .

"Мы получили гарантийное письмо на уплату долгов. Университет гарантирует уплатить задолженность до 31 декабря этого года. Мы наконец-то получили от них заявку на подключение к теплу и гарантийное письмо, в котором университет обязуются своевременно и в полном объеме погасить задолженность. Собственно, все это учебное заведение должно было сделать еще до начала отопительного сезона и не держать студентов в холоде", — отметили в КГГА.

Какая должна быть температура в аудиториях

Согласно требованиям Госпродпотребслужбы, температура в аудиториях вузов должна быть в пределах +18-20°С.

По словам начальника ГУ Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, в случае нарушения теплового режима, учебное заведение должно принимать определенные меры.

"Сейчас эти вопросы находятся в сфере санитарного законодательства и регулируются Законом о системе общественного здоровья. Но влиять на балансодержателей, где обнаружены такие нарушения, мы не можем, только предоставлять свои предложения и рекомендации. Само предприятие должно соблюдать действующие нормы и правил", – объясняет для СМИ Рубан.

Начальник ГУ Госпотребслужбы отметил, что в случаях отсутствия теплоснабжения действуют законы о жилищно-коммунальных услугах и защите прав потребителей.

По его словам, студенты имеют право подавать жалобы на некачественное предоставление услуг, в частности, отопление. Такие обращения будут рассматриваться в соответствии с действующим законодательством. Рубан подчеркнул, что обучение в условиях температуры +10°C в помещениях опасно для здоровья и является нарушением законов .

Переведут ли студентов на дистанционное обучение

Эксперты утверждают, что проблемы с отоплением не только в Украинском государственном университете имени Михаила Драгоманова.

Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко отметил, что на уровне Министерства образования существует негласное указание, предусматривающее максимальное длительное удержание от включения отопления в учебных заведениях.

"Такое непубличное распоряжение существует. В помещения учебных заведений образования тепла не подают, потому что планируют отправить студентов на дистанционное обучение. Я слышал, что такие "каникулы" могут длиться всю зиму. Все это делается для экономии электроэнергии и теплоносителя. Ожидается, что на "дистанционку "студентов начнут отправлять уже с 1 декабря ", — пояснил для СМИ Попенко.

Ранее "Телеграф" писал, что по указанию "Укрэнерго" изменили графики отключений в Киеве и области. В частности, добавили еще одну очередь.