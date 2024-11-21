Студенты одного из престижных университетов Киева до сих пор мерзнут в аудиториях
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СМИ узнали о вероятной причине
Студенты Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова жалуются на критически низкие температуры в аудиториях главного корпуса. Хотя отопительный сезон в Киеве начался еще 14 октября, университет все еще остается без тепла.
По словам студентов, температура в помещениях не превышает +10°С, из-за чего соискатели образования массово болеют. Об этом пишет ТСН.
В то же время в университете продолжается очное обучение. Студенты и преподаватели вынуждены посещать холодные помещения.
"За этот месяц некоторые из однокурсников дважды переболели простудой. Но никто нас почему-то не переводит на дистанционное обучение. В администрации ничего не говорят: ни о том, когда в аудиториях станет тепло, ни о том, когда из-за холодных помещений изменят форму обучения. Это какая-то пытка холодом. Конечно, мы понимаем, что живем и учимся во время войны. И после вражеских обстрелов может не быть ни тепла, ни света. Но пока этого нет, а холод есть", — рассказывает одна из студенток.
Также студенты вуза говорят, что в том году была такая же ситуация.
Что говорят в администрации университета
Проректор по научно-педагогической работе Ростислав Драпушко подтвердил СМИ, что отопления в корпусах университета пока нет. По его словам, температура в помещениях не опускалась ниже +13°С. Он сообщил, что заявка в "Киевтеплоэнерго" была подана, и теплоснабжение должно быть в ближайшее время.
Ранее в юридическом отделе университета заверили, что тепло в аудиториях должно появиться уже 21 ноября.
Почему в университете до сих пор нет отопления, администрация ответить на вопрос СМИ не смогла.
Причина – долги
В КГГА объяснили, что университет должен почти 2,4 млн грн за потребленные энергоносители. Там отметили, что заявок на подключение к теплоснабжению со стороны учебного заведения нет.
"Отсутствие оплаты за фактически потребленные энергоносители крайне негативно влияет на способность теплоснабжающих предприятий в части выполнять свои обязательства перед НАК "Нафтогаз" за природный газ и в части других необходимых затрат. При этом "Киевтеплоэнерго", несмотря на военное состояние, обстрелы энергообъектов и выполнение масштабных работ по восстановлению, обеспечивает надежное теплоснабжение всех клиентов, надежно и планово вошло в отопительный сезон", — отмечают в КГГА.
Позже стало известно, что в КГГА таки поступило гарантийное письмо от университета об уплате долгов до конца года.
"Мы получили гарантийное письмо на уплату долгов. Университет гарантирует уплатить задолженность до 31 декабря этого года. Мы наконец-то получили от них заявку на подключение к теплу и гарантийное письмо, в котором университет обязуются своевременно и в полном объеме погасить задолженность. Собственно, все это учебное заведение должно было сделать еще до начала отопительного сезона и не держать студентов в холоде", — отметили в КГГА.
Какая должна быть температура в аудиториях
Согласно требованиям Госпродпотребслужбы, температура в аудиториях вузов должна быть в пределах +18-20°С.
По словам начальника ГУ Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, в случае нарушения теплового режима, учебное заведение должно принимать определенные меры.
"Сейчас эти вопросы находятся в сфере санитарного законодательства и регулируются Законом о системе общественного здоровья. Но влиять на балансодержателей, где обнаружены такие нарушения, мы не можем, только предоставлять свои предложения и рекомендации. Само предприятие должно соблюдать действующие нормы и правил", – объясняет для СМИ Рубан.
Начальник ГУ Госпотребслужбы отметил, что в случаях отсутствия теплоснабжения действуют законы о жилищно-коммунальных услугах и защите прав потребителей.
По его словам, студенты имеют право подавать жалобы на некачественное предоставление услуг, в частности, отопление. Такие обращения будут рассматриваться в соответствии с действующим законодательством. Рубан подчеркнул, что обучение в условиях температуры +10°C в помещениях опасно для здоровья и является нарушением законов.
Переведут ли студентов на дистанционное обучение
Эксперты утверждают, что проблемы с отоплением не только в Украинском государственном университете имени Михаила Драгоманова.
Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко отметил, что на уровне Министерства образования существует негласное указание, предусматривающее максимальное длительное удержание от включения отопления в учебных заведениях.
"Такое непубличное распоряжение существует. В помещения учебных заведений образования тепла не подают, потому что планируют отправить студентов на дистанционное обучение. Я слышал, что такие "каникулы" могут длиться всю зиму. Все это делается для экономии электроэнергии и теплоносителя. Ожидается, что на "дистанционку "студентов начнут отправлять уже с 1 декабря ", — пояснил для СМИ Попенко.
Ранее "Телеграф" писал, что по указанию "Укрэнерго" изменили графики отключений в Киеве и области. В частности, добавили еще одну очередь.