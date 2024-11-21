Студенти одного з престижних університетів Києва досі мерзнуть в аудиторіях

ЗМІ дізналися про ймовірну причину

Студенти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова скаржаться на критично низькі температури в аудиторіях головного корпусу. Хоча опалювальний сезон у Києві розпочався ще 14 жовтня, університет досі залишається без тепла.

За словами студентів, температура в приміщеннях не перевищує +10°С, через що здобувачі освіти масово хворіють. Про це пише ТСН.

Водночас в університеті продовжується очне навчання. Студенти та викладачі вимушені відвідувати холодні приміщення.

"За цей місяць дехто з однокурсників двічі перехворів на застуду. Але ніхто нас чомусь не переводить на дистанційне навчання. В адміністрації нічого не кажуть: ні про те, коли в аудиторіях стане тепло, ні про те, коли через холодні приміщення змінять форму навчання. Це якесь катування холодом. Звісно, що ми розуміємо, що живемо та навчаємось під час війни. І після ворожих обстрілів, може не бути ні тепла, ні світла. Але ж поки цього немає, а холод є", — розповідає одна зі студенток.

Також студенти вишу кажуть, що в тому році була така ж ситуація.

Що кажуть в адміністрації університету

Проректор із науково-педагогічної роботи Ростислав Драпушко підтвердив ЗМІ, що опалення в корпусах університету наразі немає. За його словами, температура в приміщеннях не опускалася нижче +13°С. Він повідомив, що заявка до "Київтеплоенерго" була подана, і теплопостачання має бути найближчим часом.

Раніше у юридичному відділі університету запевнили, що тепло в аудиторіях має з’явитися вже 21 листопада.

Чому в університеті досі немає опалення, адміністрація відповісти на питання ЗМІ не змогла.

Причина – борги

У КМДА пояснили, що університет заборгував майже 2,4 млн грн за спожиті енергоносії. Там зазначили, що заявки на підключення до теплопостачання з боку навчального закладу немає.

"Відсутність оплати за фактично спожиті енергоносії вкрай негативно впливає на спроможність теплопостачальних підприємств в частині виконувати свої зобов’язання перед НАК "Нафтогаз" за природний газ та в частині інших необхідних витрат. При цьому "Київтеплоенерго", попри воєнний стан, обстріли енергооб’єктів та виконання масштабних робіт з відновлення, забезпечує надійне теплопостачання усіх клієнтів, надійно та планово увійшло в опалювальний сезон", – зазначають у КМДА.

Згодом стало відомо що до КМДА таки надійшов гарантійний лист від університету про сплату боргів до кінця року .

"Ми отримали гарантійний лист на сплату боргів. Університет гарантує сплатити заборгованість до 31 грудня цього року. Ми нарешті отримали від них заявку на підключення до тепла та гарантійний лист, у якому університет зобов’язуються вчасно та у повному обсязі погасити заборгованість. Власне, все це навчальний заклад мав зробити ще до початку опалювального сезону та не тримати студентів у холоді", — зазначили в КМДА.

Яка повинна бути температура в аудиторіях

Згідно з вимогами Держпродспоживслужби, температура в аудиторіях вищих навчальних закладів має бути в межах +18-20°С.

За словами начальника ГУ Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, у випадку порушення теплового режиму, навчальний заклад має вживати певних заходів.

"Зараз ці питання знаходяться у сфері санітарного законодавства та регулюються Законом про систему громадського здоров’я. Але впливати на балансоутримувачів, де виявлені такі порушення, ми не можемо, лише надавати свої пропозиції та рекомендації. Сам суб’єкт господарювання має дотримуватися діючих норм та правил", – пояснює для ЗМІ Рубан.

Начальник ГУ Держпродспоживслужби зазначив, що у випадках відсутності теплопостачання діють закони про житлово-комунальні послуги та захист прав споживачів.

За його словами, студенти мають право подавати скарги на неякісне надання послуг, зокрема опалення. Такі звернення будуть розглядатися відповідно до чинного законодавства. Рубан наголосив, що навчання в умовах температури +10°C у приміщеннях небезпечне для здоров’я і є порушенням законів .

Чи переведуть студентів на дистанційне навчання

Експерти стверджують, що проблеми з опаленням не лише в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова.

Експерт із питань ЖКГ Олег Попенко зазначив, що на рівні Міністерства освіти існує негласна вказівка, яка передбачає максимально тривале утримання від увімкнення опалення в навчальних закладах.

"Таке непублічне розпорядження існує. До приміщень навчальних закладів освіти тепла не подають, бо планують відправити студентів на дистанційне навчання. Я чув, що такі "канікули" можуть тривати всю зиму. Все це робиться задля економії електроенергії та теплоносія. Очікується, що на "дистанційку" студентів почнуть відправляти вже з 1 грудня", — пояснив для ЗМІ Попенко.

Раніше "Телеграф" писав, що за вказівкою "Укренерго" змінили графіки відключень у Києві та області. Зокрема додали ще одну чергу.