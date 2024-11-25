В Киеве закрыли станцию метро "Вокзальная" из-за подозрительного предмета: как ходят поезда

Правоохранители проведут проверку

В понедельник, 25 ноября, в Киеве на станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительный пакет. Поэтому ее закрыли на вход и выход для пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки. Отмечается, что поезда следуют без остановки мимо станции "Вокзальная".

На место вызвали взрывотехническую группу. О возобновлении работы станции в метрополитене пообещали сообщить дополнительно.

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Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как столичная подземка для многих киевлян превращается во временное убежище во время воздушных тревог. Туда люди берут с собой самое ценное: в объятиях дети и домашние животные. Последние для украинцев такие же члены семьи.

Также мы писали о том, что в столичном метро во время масштабной тревоги и массированной атаки 21 ноября произошел настоящий коллапс. Люди ждали поезда по 10 минут, из-за чего формировались огромные очереди.