В Киеве на этой неделе пройдут продуктовые ярмарки: адреса и районы

Ярмарки в Киеве традиционно проходят каждую неделю

На этой неделе, с 26 ноября по 1 декабря, жителей и гостей столицы приглашают посетить продуктовые ярмарки, который будут проходить в разных районах Киева. Все желающие смогут здесь приобрести разнообразную продукцию: овощи и фрукты, зелень, бакалею, мясные изделия, соления, молочные продукты, мед и многое другое.

Фермеры ждут покупателей со свежими товарами на любой вкус и кошелек. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Стоит отметить, что цены на подобных сельскохозяйственных ярмарках значительно ниже чем в магазинах и супермаркетах. Кроме этого, здесь вы сможете лично пообщаться с фермерами и узнать у них секреты получения настоящей качественной продукции.

Ярмарки будут проходить с соблюдением всех предусмотренных во время военного положения правил безопасности. Организаторы призывают посетителей заботиться о собственной безопасности и следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги.

Перед тем как посетить ярмарки рекомендуем вам внимательно ознакомиться с перечнем локаций на которых они будут организованы.

Так, сельскохозяйственные ярмарки на этой неделе пройдут по следующим адресам:

Напомним, сейчас мандарины в Украине дешевеют. Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове поделилась прогнозом о том, какие будут цены на этот фрукт накануне зимних праздников.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ноябре должна подорожать еще одна популярная категория продуктов. Так, с начала года выросли в стоимости почти все товары из бакалеи, но больше всего – крупа ячневая. Ее ценник увеличился на 14,6%.