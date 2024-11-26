У Києві цього тижня пройдуть продуктові ярмарки: адреси та райони

Ярмарок у Києві традиційно проходять щотижня

Цього тижня, з 26 листопада по 1 грудня, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які відбуватимуться у різних районах Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію : овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

Фермери чекають на покупців зі свіжими товарами на будь-який смак і гаманець. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах.

Ярмарок проходитиме з дотриманням усіх передбачених під час військового стану правил безпеки.

Перед тим, як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.

Так, сільськогосподарські ярмарки цього тижня пройдуть за такими адресами:

Нагадаємо, зараз мандарини в Україні дешевшають. Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові поділилася прогнозом про те, якими будуть ціни на цей фрукт напередодні зимових свят.

Раніше "Телеграф" розповідав про те,що у листопаді має подорожчати ще одна популярна категорія продуктів. Так, з початку року зросли вартості майже всі товари з бакалії, але найбільше – крупа ячна. Її цінник збільшився на 14,6%.