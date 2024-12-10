Киев парализован: столица стоит в огромных пробках, а уровень опасности "желтый" (видео)

На дорогах гололед

Утро в Киеве началось с огромных пробок, которым не видно конца. Вероятно, они связаны с ухудшением погодных условий в столице.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По их данным, пробка образовалась на проспекте Григоренка.

При этом её причины не указываются.

В настоящее время это не единственная пробка в столице. По данным Офиса Трансформации, Киев сейчас буквально парализован. Средняя скорость движения автомобилей по городу — 22 км/ч.

Тем временем, следует отметить, что с утра в столице ухудшились погодные условия. В КГГА предупредили об опасных метеорологических явлениях — налипание мокрого снега на дорогах и гололед.

"Уровень опасности, желтый. Будьте внимательны и осторожны! Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог", — отмечают городские власти.

Вероятно, это и может быть причиной для пробки на Петра Григоренка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину мчит влажный воздух с серьезными осадками. Погода 10 декабря обещает быть некомфортной.

Также мы сообщали о том, когда в Украину вернется холода. В это день средняя температура воздуха по всей стране будет колебаться от -2 до -4 градусов по Цельсию. От ночи эти показатели не будут отличаться.