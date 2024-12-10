Київ паралізований: столиця стоїть у величезних пробках, а рівень небезпеки "жовтий" (відео)

На дорогах ожеледь

Ранок у Києві почався з величезних заторів, яким не видно кінця. Ймовірно, вони пов’язана із погіршенням погодних умов у столиці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, затор утворився на проспекті Григоренка.

При цьому його причини не вказуються.

Зараз це не єдина пробка у столиці. За даними Офісу Трансформації, Київ наразі буквально паралізований. Середня швидкість руху автомобілів містом — 22 км/год.

Тим часом слід зазначити, що зранку в столиці погіршилися погодні умови. У КМДА попередили про небезпечні метеорологічні явища — налипання мокрого снігу на дорогах та ожеледиця.

"Рівень небезпеки, жовтий. Будьте уважні та обережні! Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг", — зауважує міська влада.

Ймовірно, це може бути причиною для пробки на Петра Григоренка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну мчить вологе повітря із серйозними опадами. Погода 10 грудня обіцяє бути некомфортною.

Також ми повідомляли про те, коли до України повернеться холод. У цей день середня температура повітря по всій країні коливатиметься від -2 до -4 градусів за Цельсієм. Від ночі ці показники не відрізнятимуться.