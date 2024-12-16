Киев начинает жить по новому графику: как будут выключать свет в столице 16 декабря

Причина введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак

В понедельник, 16 декабря, в столице и Киевской области свет будут выключаться по-новому. Но графики будут действовать с 07:00 до 20:00.

Об этом сообщает ДТЭК. Согласно новым графикам, все группы делят еще на две подгруппы. Проверить к которой вы относитесь можно в чат-боте или на сайте ДТЭК.

График отключения жителей столицы

Без отключения сегодня будет подгруппа 4.2.

Отключение:

подгруппа 1.1 – с 12:00 до 15:30 и с 19:00 до 20:00;

и с подгруппа 1.2 отключения – с 12:00 до 15:30 и с 19:00 до 20:00;

и с подгруппа 2.1 – с 08:30 до 12:00;

подгруппа 2.2 – с 08:30 до 12:00;

подгруппа 3.1 отключения – с 07:00 до 08:30 и с 15:30 до 19:00;

и с подгруппа 3.2 – с 07:00 до 08:30 и с 15:00 до 17:00;

и с подгруппа 4.1 – с 12:00 до 15:30;

подгруппа 5.1 – с 15:30 до 19:00;

подгруппа 5.2 – с 15:30 до 19:00;

подгруппа 6.1 – с 08:00 до 12:00;

подгруппа 6.2 – с 08:00 до 12:00.

По информации ДТЭК, электроэнергию в области будут исключать по следующему графику:

В ДТЭК добавили, что причина введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре этого года.

Что известно о новых графиках

На прошлой неделе в Украине обновились инструкции по графикам отключения света. И в течение нескольких дней операторы системы распределения (ОСР, или более обычно — облэнерго) адаптировали свои графики к новым требованиям.

Что изменилось для бытовых потребителей:

каждая очередь дополнительно разделена на две подчерки

на отключение и подключение отводится до 30 минут

графики во всех областях унифицируются

Каждая группа в каждой области, которую определяет облэнерго, получит четкое время, когда к ней будут применяться меры ограничения.

При этом, поскольку в течение дня полностью уравнять продолжительность для каждой группы невозможно, окончательное выравнивание будет происходить по итогам недели.

Ранее Телеграф писал, что с 2025 года В Минэнерго планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света. Все области могут разделить на несколько зон.