Лучшие крытые катки Киева: полный список локаций и цены

Позвольте себе немного развлечься и зарядиться положительными эмоциями на год вперед

С наступлением зимней поры каждому из нас хочется ощутить атмосферу праздника и хоть ненадолго отвлечься от негативных мыслей. Разнообразить свой досуг и получить массу положительных эмоций можно если посетить каток.

Редакция "Телеграфа" собрала для своих читателей лучшие крытые катки столицы, где можно весело и активно провести свободное время вместе с семьей, близкими и друзьями. Здесь вы сможете ощутить удовольствие от свободного скольжения и зарядиться позитивом.

Ледовый спорткомплекс "Крижинка"

Когда: с 10.00 до 20.30 (время нужно уточнять на сайте)

Где: Князя Романа Мстиславича, 7 (метро Дарница)

Стоимость: в выходные дни: 250 грн/час. без проката коньков и 300 грн/час. с прокатом коньков. В будние дни 300 грн/час

Ледовый спорткомплекс "Льдинка" — каток на Левом берегу Киева. Недавно каток снова открыл свои двери для всех желающих покататься на коньках.

Этот вид активного отдыха — хороший выбор для проведения времени с семьей, друзьями и любимыми. Вы можете заниматься фигурным катанием, хоккеем, или просто активно проводить время.

Одно из основных преимуществ катка – натуральный лед, который идеально подходит как для любителей покататься на коньках, так и профессиональных спортсменов.

Каток "Крыжинка" работает ежедневно, однако перед посещением расписание массовых катаний, в определенный день, необходимо уточнять заранее (на ледовом поле могут проходить профессиональные тренировки). Приходить кататься можно со своими коньками или взять их напрокат на месте.

Каток в ТРЦ Dream

Когда: с 8:00 до 20:55 (начало последнего сеанса)

Где: Оболонский проспект, 1Б – 3 этаж ТРЦ Dream

Стоимость: 230 гривен стандартный билет (коньки входят в стоимость), 140 гривен для учащихся, 160 гривен детский и пенсионный. Для именинников действует скидка 50%.

В ТРЦ DREAM расположен один из лучших катков в Киеве, построенный в соответствии с новейшими технологиями с использованием самого современного оборудования.

Площадь катка составляет 1 193 метров квадратных, что дает возможность всем посетителям чувствовать себя свободно в своих движениях и маневрах. Здесь одновременно могут кататься на коньках 120 человек.

В этом месте катание на коньках проходит как в сказке заснеженного леса, над которым мигает северное сияние и звучит популярная музыка.

Вокруг катка расположены уютные кафе, где подают закуски и гарячие напитки.

FIFTY Ice Arena в ТРЦ Cosmo Multimall

Когда: будни: 8:00–22:10 (сеансы в неоне с 18:40). Выходные: 8:00–22:10 (сеансы в неоне с 12:00)

Где: ТРЦ Cosmo Multimall, ул. Вадима Гетьмана, 6

Стоимость: от 250 до 330 гривен

Ледовая арена "Фифти Айс" находится в торгово-развлекательном комплексе "Cosmo Multimall" на Шулявке. Киевляне и гости столицы могут наслаждаться здесь катанием на коньках круглый год.

Крытый каток имеет площадь 2000 метров квадратных и подсвечивается неоном. На территории есть кафе с разнообразным меню.

В Fifty Ice вы найдете все необходимое для комфортного катания — идеально ровный лед, качественные коньки, fifty-пингвинчика и fifty-медвежонка для безопасного катания. Дополнительно, все желающие могут воспользоваться услугами опытных инструкторов.

Крытая ледовая арена на ВДНГ

Когда: массовые катания проходят ежедневно с 11:00 до 22:00 до 7.01.2025 года

Где: пр-т Академика Глушкова, 1 (павильон 16-а)

Стоимость: 300 гривен безлимитный билет, детям до 4 лет — бесплатно

На территории одного из центров для семейного досуга в Киеве, кроме ежегодной сезонной "Зимней страны", зимой всех желающих покататься на коньках встречает крытый каток на ВДНХ. В 2024-2025 году здесь массовые катания будут проходить ежедневно на протяжении целого дня.

Во время воздушной тревоги сеанс прекращается, переждать можно в бомбоубежище на территории комплекса.

Размер ледового катка позволяет проводить тренировки по хоккею и фигурному катанию, использовать ледовый каток, как площадку для проведения спортивных соревнований и массового катания.

Напомним, цены на новогодние елки в Украине в этом году просто космические, однако это не останавливает жителей столицы, которые активно интересуются стоимостью живых елей. В этом году в Киеве уже начали работать официальные елочные ярмарки, где можно приобрести новогоднее дерево на любой вкус и кошелек.

Ранее "Телеграф" рассказывал о лучших открытых катках Киева, где можно весело провести время. Покататься на коньках под открытым небом — это особый вид удовольствия, который способен подарить незабываеваемое ощущение праздника и зимней романтики.

В Киеве работает сразу несколько открытых катков, которые способны подарить всем желающим шанс покататься под звездным столичным небом.