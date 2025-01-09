В Киевской области произошел очередной инцидент с ТЦК: депутат рассказала, что там произошло

Обзывая ТЦК, бросая в них камни, матеря — вы обзываете тех, кто увольнял нас с оккупации, написала нардепка

Нардепка Ольга Василевская-Смаглюк отреагировала на ситуацию с работниками ТЦК в Дымере Киевской области. Она стала стороной военных.

Об этом депутат написала на своей странице в Фейсбук. Василевская-Смаглюк возмущена тем, как вели себя гражданские.

В Дымере произошло незаурядное событие. Сотрудники ТЦК во время проверки документов у граждан обнаружили одного из 3600 по Вышгородскому району, который находится в розыске по базе "Оберег". Пригласив господина в машину, они направились к месту его работы, чтобы он там мог оставить вещи. Там сотрудников ТЦК уже ждали родственники уклониста. В грубой форме родственники пытались остановить представителей военкомата, хотя сам уклонист вел себя прилично, претензий к сотрудникам в военной форме не предъявлял. После потасовки, в которой приняли участие и родственники, и военные, один из посторонних присутствующих 2001 года рождения начал бросать камни в военных", — написала Василевская-Смаглюк.

Затем она добавила, что глава общины написал обращение в полицию, чтобы проверить только действия представителей ТЦК.

Поселковый председатель Владимир Подкурганный просит полицию проверить вышеперечисленные обстоятельства на предмет правомерности действий мужчин в военной форме.

"Усматриваю в действиях головы нежелание выполнять закон, игру на нервах гражданских, предвыборный пиар и желание понравиться публике", — пишет она.

Василевская-Смаглюк добавила, что представители ТЦК не святы. По ее словам, они так же разные, как и работники других предприятий, учреждений и организаций.

"Среди них тоже есть дрянь, а есть те, кто демобилизовались с фронта и пытаются помочь найти дополнительную поддержку собратьям, которые продолжают держать фронт. И да, среди них может быть ваш сын, брат, сват. Обзывая их, бросая в них камни, матерясь — вы обзываете тех, кто освобождал нас из оккупации, тех, кто за нас пал. Унижая их, вы унижаете себя, свое государство и обнуляете жертву, которую принесли мертвые за живых", — акцентировала депутат.

В итоге она добавила, что война коснулась и коснется всех. "Не хотите воевать за свою страну, будете воевать за чужую".

"Телеграф" пытался связаться с Вышгородским ТЦК и СП, чтобы уточнить детали. Впрочем, журналистов попросили позвонить в областной ТЦК и СП. Там не подняли трубку.

Ранее Телеграф писал, что в Раде считают нужным искоренить "бусификацию" и не снижать мобилизационный возраст