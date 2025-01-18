Зарплата до 40 тысяч и бронь. В Киеве пенсионерам предлагают интересную работу

Обещают даже компенсацию 50% стоимости обедов

В Украине сейчас немало вакансий для пенсионера с достойной зарплатой. Так, в Киеве ищут электромеханика с окладом до 40 тысяч в месяц.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы. Будущему работнику предлагают стабильную зарплату с бронированием.

В обязанности электромеханика входит пайка и монтаж комплектующих, измерение параметров с помощью соответствующих приборов, настройка и проведение тестирования изготовленных узлов, прокладка проводов и кабелей для обеспечения правильного подключения и функционирования аппаратуры.

В то же время, от будущего работника ожидают знаний в области электроники и электротехники, умений пользоваться электрическими инструментами, такими как паяльник, тестер, вольтметр, шуруповерт и т.д.

Что предлагает работодатель:

Стабильная зарплата: 22 000 грн – испытательный период, а дальше – ставка + бонусы с возможностью получать от 25 тысяч и более.

Удобное расположение места работы в центре города.

Стабильный график работы с 09:00 до 18:00, пн-пт.

Компенсация 50% вкусных обедов компанией.

Профессиональное и карьерное развитие.

Свободный дресс-код.

Бесплатный чай, кофе, печенье на рабочем месте.

К тому же вакансия актуальна и для пенсионера, ведь главное – умение работать с электротехникой. Возрастные ограничения работодатель не устанавливал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсионерам предлагают работу с возможностью выезда за границу и удобным графиком.