В Киеве заметили билборды экс-министра, оскандалившегося с шапками в Давосе (фото)

Плакаты имеют довольно странную надпись

В центре Киева заметили интересные рекламные плакаты, на которых изображен экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко. На этих плакатах есть странная надпись, особенно учитывая скандальное прошлое политического деятеля.

Об этом сообщил журналист издания Liga.net Владимир Фомичев. На опубликованном фото видно, что Шевченко изображен на голубом фоне с надписью "Кто такой?"

"Знаю, что он как-то синие шапки воровал в Давосе, другого не помню", — говорится в подписи Фомичева под снимком.

По словам пользователей, если перейти по указанному QR-коду, то появляется страница с агитационным содержимым. Где Шевченко уже, несмотря на третий год полномасштабного вторжения, готовится к предстоящим президентским выборам. То есть размешанные на Крещатике в Киеве плакаты это этакое начало предвыборной кампании.

Заметим, что изречение "Кто такой?" очень похоже на слова президента Украины Владимира Зеленского с новогоднего поздравления 2019 года, где он говорил: "Кто я?".

Что известно о скандале с синими шапками в Давосе

В 2019 году, будучи кандидатом в президенты, Игорь Шевченко во время экономического форума в Давосе (Швейцария) опозорился. Он набрал шесть бесплатных шапок, сказав, что на улице холодно. Однако даже замечания охранника его не остановили.

Соответствующее видео политический деятель разместил в сети, подписав: "В Давосе солнечно, но морозно – нужна шапка. Если забыл шапку дома, выход есть. Мама, я поел и в шапке!"

Тогда Шевченко отметил, что в первый день конференции он взял одну шапку, а во второй – пять. Потому что друзья попросили привести сувенир, а политику пришлось даже отстоять очередь.

"Отстояв в очереди я взял сразу 4 (четыре) шапки, больше совесть не позволила. Отошел 10 метров и понял, что мало взял. Вернулся взять еще, но не тут-то было. Неизвестно откуда появился охранник и чуть меня не арестовал. Сказал, что я уже взял достаточно и должен уходить. А я бы не был украинцем, если бы не возразил ему и поверну ситуацию в свою пользу. В результате сложных дипломатических переговоров он "разрешил" мне взять еще одну шапку, но при условии, что он этого "не увидит", — написал Шевченко.

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