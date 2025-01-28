"Совсем зажрались?" В Буковеле разразился скандал из-за Донецкой прописки (видео)

В комментариях мнение пользователей разделилось

В Буковеле снова разразился скандал, но на этот раз на почве происхождения отдыхающих людей. Ведь в одном из прокатов лыж мужчине отказали предоставить услуги из-за паспорта из Донецкой области.

Об этом рассказал пользователь Tik Tok, опубликовав видео. Этот ролик набрал почти полмиллиона просмотров, хотя у мужчины только 700 подписчиков.

На видео мужчина утверждает, что в прокате Dzvin-Ski ему и друзьям отказали в предоставлении услуг. Как отметил работник: "Людей с Донецким или Луганским происхождением не обслуживаем".

Пользователя возмутил этот факт, ведь работник даже якобы намекнул, что "из-за востока Украины и началась война".

В комментариях под видео люди разделись, кто поддержал мужчину, а кто нет. Более того, среди почти 2 тысяч комментариев примерно 1/3 это обвинение мужчины в том, что он не на фронте. У кого даже возникли претензии к украинскому пользователю. Однако большинство людей поддержали мужчину, отметив, что о таком слышат не впервые.

В комментариях даже нашелся "владелец" проката, который написал, что сам уже два года на фронте, и "не надо разводить раздор там, где его нет". В то же время, позицию заведения так и не объяснил.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове произошел скандал в одной из школ.