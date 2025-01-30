У Києві помітили білборди ексміністра, який оскандалився з шапками у Давосі (фото)

Плакати мають доволі дивний напис

У центрі Києва помітили цікаві рекламні плакати, на яких зображено ексміністра екології та природних ресурсів України Ігоря Шевченка. Ці плакати мають дивний напис, особливо враховуючи скандальне минуле політичного діяча.

Про це повідомив журналіст видання Liga.net Володимир Фомічов. На опублікований фото видно, що Шевченко зображений на блакитному тлі з написом "Хто такий?"

"Знаю, що він наче сині шапки крав в Давосі, іншого не памʼятаю", — йдеться у підписі Фомічова під знімком.

За словами користувачів, якщо перейти по вказаному QR-код, то з'являється сторінка з агітаційним вмістом. Де Шевченко розповідає, що вже зараз на третій рік повномасштабного вторгнення, готується до майбутніх президентських виборів. Тобто розмішені на Хрещатику у Києві плакати це такий собі початок передвиборчої кампанії.

Зауважимо, що вислів "Хто такий?" дуже схожий на слова президента України Володимира Зеленського з новорічного привітання 2019 року, де він казав: "Хто я?".

Що відомо про скандал з синіми шапками у Давосі

У 2019 році, бувши кандидатом у президенти, Ігор Шевченко під час економічного форуму у Давосі (Швейцарія) зганьбився. Адже він набрав шість безкоштовних шапок, сказавши, що на вулиці холодно. Проте навіть зауваження охоронця його не зупинили.

Відповідне відео політичний діяч розмістив у мережі, підписавши: "В Давосі сонячно, але морозно — потрібна шапка. Якщо забув шапку вдома, вихід є. Мама, я поїв і в шапці!"

Тоді Шевченко зазначив, що у перший день конференції він взяв одну шапку, а у другий — п'ять. Бо друзі попросили привести сувенір, а політику прийшлось навіть відстояти чергу.

"Відстоявши в черзі я взяв зразу 4 (чотири) шапки, більше совість не дозволила. Відійшов 10 метрів і зрозумів, що мало взяв. Повернувся взяти ще, але не тут то було. Невідомо звідки з'явився охоронець і ледь мене не арештував. Сказав, що я вже взяв достатньо і мушу йти геть. А я б не був українцем якби не заперечив йому і повернув ситуацію на свою користь. В результаті складних дипломатичних перемовин він "дозволив" мені взяти ще одну шапку, але за умови, що він цього "не побачить"", — написав Шевченко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що експрезидент України Петро Порошенко купив на заправці хотдог і зробив політичний натяк.