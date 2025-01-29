Зеленский предложил отправлять преподавателей одной категории ВУЗов на фронт

Глава государства встретился с будущими офицерами силовых структур в День памяти Героев Крут

В среду, 29 января, президент Украины выступил перед курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений страны. Встреча состоялась в День памяти Героев Крут.

Видео выступления опубликовано в Facebook Зеленского. На мероприятии также присутствовали и нынешние защитники Украины. Вначале все почтили минутой молчания память погибших во время обороны страны от российских оккупантов.

Во время встречи Зеленский обратился к преподавателям военных лицеев и высших военных учебных заведений. Он заявил, что и преподаватели должны быть на фронте.

"Все наши ребята, которые учатся быть офицерами, должны знать, что происходит на фронте. Что такое современная война. А значит, вы, кто их обучает, должны иметь соответствующий опыт. Должны быть на фронте, потому, что только так можно научить кого-либо, реально понимая, что такое война на земле. Не только в книгах, хотя и книги тоже важны", — заявил президент Украины.

Кроме видео, в сети появились и фото со встречи. Их опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал основную ошибку США, которая не позволила остановить российскую агрессию.