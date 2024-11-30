В Украине сократят почти 50 вузов до 2030 года. В Минобразования рассказали об изменениях

Все университеты должны отвечать требованиям ЕС

Украина планирует к 2030 году сократить количество университетов со 151 примерно до 100 путем их объединения и переквалификации. Будущие вузы должны отвечать требованиям ЕС и давать образование на европейском уровне.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, передает ZN.UA. Отмечается, что в Украине есть определенное количество частных университетов, однако из них только единицы предоставляют действительно качественное образование.

"Модернизации сети учебных заведений — кого к кому присоединять в процессе укрупнения, — то среди других критериев будем учитывать процент контингента, который получает государственную финансовую поддержку для получения высшего образования. Потому что чем выше этот процент, тем привлекательнее заведение для способного абитуриента", — говорит Винницкий.

По его словам, в Украине 151 университет государственной формы собственности, из которых 121 — подчиняются Минобразования, а остальные — другим министерствам. К тому же есть несколько колледжей и научных учреждений для аспирантов.

"Еще у нас есть около 90 частных университетов, и среди них особенно заметное расслоение: есть очень большое отличие между частными университетскими топами (их на всю страну — пять-шесть) и остальными. Топовые дают качественное образование и привлекают сильных абитуриентов, в остальные вступают преимущественно те, кто не может пройти вступительный конкурс в государственные учреждения, и есть сомнения в том, что такие студенты вообще должны получать высшее образование", — объясняет заместитель главы Минобразования.

Он отмечает, что модернизация университетов — это эволюционный процесс, он требует времени. И сейчас речь не идет о переквалификации всех вузов под один шаблон. Приблизительно к 2030 году Украина должна завершить эту трансформацию и получить качественные университеты европейского образца.

"А сколько нам нужно учебных заведений? Это хороший вопрос. Мы рассчитываем примерно на сотню, но это не какая-то жесткая цифра, она приблизительная. Мы выходим на нее с учетом демографической ситуации. Надо понимать, что в каждой области и в каждом городе, где сейчас есть заведение высшего образования, оно должно и дальше существовать", — добавляет Винницкий.

Ранее "Телеграф" писал, что студенты одного из престижных университетов Киева мерзнут в аудиториях.