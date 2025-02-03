Соцмережі обговорюють появу "зеток" у ліцеї НАУ: керівництво відреагувало

Хлопчики загралися в політику і не чують землі під ногами, — Семенова

У соцмережах з'явилася інформація, що учні Авіакосмічного ліцею імені Ігоря Сікорського, що входив до складу колишнього Національного авіаційного університету (НАУ), пишуть так звані "зетки" у туалетах навчального закладу. Ці символи є асоційованими з ворожою російською армією, що викликало хвилю обурення серед громадськості.

На ці повідомлення оперативно відреагувала в. о. ректора НАУ Ксенія Семенова. У своїй публікації в Facebook вона зазначила, що Авіакосмічний ліцей є комунальним закладом, який підпорядковується департаменту освіти КМДА.

Фото з соцмереж

Семенова також підкреслила, що директорка ліцею — дуже досвідчена та порядна жінка. А рідні й близькі керівництва ліцею наразі перебувають на фронті, а деякі вже втратили синів на війні.

"Накидувати зараз на колектив, який кладе життя своїх родин за незалежність України — це мєрзость. Пані Галині — підтримка. Ви не винна в тому, що хлопчики загралися в політику і не чують землі під ногами", — написала в. о. ректора НАУ.

Допис Ксенії Семенової

Нагадуємо, восени 2024 року було реорганізовано НАУ в Державний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ). Університет є першим в Україні закладом вищої освіти, який зареєстровано в організаційно-правовій формі як державне некомерційне підприємство (ДНП) замість бюджетної установи, що дасть більше фінансової автономії та покладе більше відповідальності на керівництво університету.

Раніше "Телеграф" писав, що днями у Києві під час повітряної тривоги охоронці НАУ зачинили двері вишу, де розташоване укриття, перед десятками людей з дітьми. Ректорка Ксенія Семенова вже відреагувала.