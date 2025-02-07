В громком деле "смотрящего за Киевом" первых фигурантов посадили в СИЗО. Их имена назвали СМИ

Все фигуранты могут выйти из СИЗО под многомиллионные залоги

В деле столичного бизнесмена Дениса Комарницкого, которого подозревают в причастности к земельной коррупции в Киевском горсовете, появились новые фигуранты. Стало известно, что депутату Киевсовета, заместителю КП "Спецжилфонд" и еще нескольким чиновникам суд уже избрал меры пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе САП. Имена же фигурантов удалось узнать журналистам "Информатора".

Известно, НАБУ и САП провели в Киеве операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете. В рамках операции состоялись обыски у киевского бизнесмена Дениса Комарницкого.

В рамках громкого дела о незаконном завладении столичной землей уже появились первые фигуранты, которым суд избрал меру пресечения. Так, следственный судья ВАКС решил взять под стражу с альтернативой внесения 50 млн грн залога члена постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений и действующего депутата Киевского горсовета.

По данным "Информатора", речь идет о депутате Киевсовета Елене Марченко, которая заседала в "земельной" комиссии. Она сможет выйти из СИЗО под залог в 50 миллионов гривен.

Кроме этого к заместителю директора КП "Киевблагоустройство" применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7,5 млн гривен.

Также в СИЗО оказался первый заместитель директора КП "Спецжилфонд". Вероятно, речь идет о Вадиме Шпачуке, который несколько раз становился героем публикаций о "схемах" на предприятии, впрочем, четких обвинений в его адрес никто не выдвигал ранее. Его подельника из "Спецжилфонда", который отвечал за ведение "бухгалтерии" тоже отправили под стражу.

Суд назначил им альтернативу в виде внесения 4,5 млн грн и 8 млн грн залога соответственно.

Ранее сообщалось, что по этому делу уже был взят под стражу еще один депутат Киевского городского совета — председатель земельной комиссии КГС Михаилу Терентьеву, который по версии следствия присоединился к преступной организации с целью личного обогащения. По решению суда к нему применено содержание под стражей с возможностью внесения 20 млн грн залога.

Что известно о Денисе Комарницком

Денис Комарницкий – соратник бывшего скандального мэра Киева Леонида Черновецкого. Он был лидером фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете в 2008-2010 годах. Осенью 2019 года, после выборов в Верховную Раду, его стали называть новым "смотрящим за Киевом".

Его имя не единожды фигурировало в скандалах, связанных с непрозрачными застройками и распределением городских ресурсов. Также Комарницкого называют бизнес-партнером ресторатора и народного депутата Николая Тищенко.

Комарницкий отреагировал на обыски заявлением, в котором назвал их "заказной грязной кампанией" против него, его клиентов и киевских городских властей. По его словам, это попытка давления на его профессиональную деятельность как адвокат. Его слова цитируют СМИ.

"Мне особенно досадно, что к этому причастны представители якобы независимых антикоррупционных органов. Очевидно, что моя работа вызывает беспокойство у тех, кто считает, что закон можно свободно подстраивать под свои прихоти, а справедливость ничего не стоит", — говорится в заявлении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине прошла серия обысков и задержаний любителей России. По местам жительства фигурантов проходили массовые обыски. Некоторым из них может грозить до 15 лет лишения свободы.