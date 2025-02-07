У гучній справі "смотрящого за Києвом" перших фігурантів посадили до СІЗО. Їх імена назвали ЗМІ

Усі фігуранти можуть вийти із СІЗО під багатомільйонні застави

У справі столичного бізнесмена Дениса Комарницького, якого підозрюють у причетності до земельної корупції у Київській міськраді, з’явилися нові фігуранти. Стало відомо, що депутату Київради, заступнику КП "Спецжитлофонд" та ще кільком посадовцям суд уже обрав запобіжні заходи.

Про це повідомили у прес-службі САП. Імена фігурантів вдалося дізнатися журналістам "Інформатора".

Відомо, НАБУ та САП провели у Києві операцію "Чисте місто" щодо викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді. У рамках операції відбулися обшуки у київського бізнесмена Дениса Комарницького.

У межах гучної справи про незаконне заволодіння столичною землею вже з'явилися перші фігуранти, яким суд обрав запобіжний захід. Так, слідчий суддя ВАКС вирішив узяти під варту з альтернативою внесення 50 млн грн застави члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин і чинного депутата Київської міськради.

За даними "Інформатора", йдеться про депутатку Київради Олену Марченко, яка засідала в "земельній" комісії. Вона зможе вийти із СІЗО під заставу в 50 мільйонів гривень.

Крімцього до заступника директора КП "Київблагоустрій" застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 7,5 млн гривень.

Також у СІЗО опинився перший заступник директора КП "Спецжитлофонд". Ймовірно, йдеться про Вадима Шпачука, який кілька разів ставав героєм публікацій про "схеми" на підприємстві, утім, чітких звинувачень на його адресу ніхто не висував раніше. Його подільника зі "Спецжитлофонду", який відповідав за ведення "бухгалтерії" теж відправили під варту.

Суд призначив їм альтернативу у вигляді внесення 4,5 млн грн і 8 млн грн застави відповідно.

Раніше повідомлялося, що у цій справі вже було взято під варту ще одного депутата Київської міської ради — голову земельної комісії КМР Михайлу Терентьєву, який за версією слідства приєднався до злочинної організації з метою особистого збагачення. За рішенням суду до нього застосовано тримання під вартою з можливістю внесення 20 млн грн застави.

Що відомо про Дениса Комарницького

Денис Комарницький — соратник колишнього скандального мера Києва Леоніда Черновецького. Він був лідером фракції "Блок Леоніда Черновецького" в Київраді у 2008-2010 роках. Восени 2019 року, після виборів до Верховної Ради, його стали називати новим "смотрящим за Києвом".

Його ім'я неодноразово фігурувало в скандалах, пов'язаних із непрозорими забудовами і розподілом міських ресурсів. Також Комарницького називають бізнес-партнером ресторатора і народного депутата Миколи Тищенка.

Комарницький відреагував на обшуки заявою, в якій назвав їх "замовною брудною кампанією" проти нього, його клієнтів та київської міської влади. За його словами, це є спроба тиску на його професійну діяльність як адвокат. Його слова цитують ЗМІ.

"Мені особливо прикро, що до цього причетні представники нібито незалежних антикорупційних органів. Очевидно, що моя робота викликає занепокоєння у тих, хто вважає, що закон можна вільно підлаштовувати під свої забаганки, а справедливість нічого не варта", — йдеться у заяві.

Раніше "Телеграф " розповідав про те, що в Україні відбулася серія обшуків та затримань любителів Росії. По місцях проживання фігурантів проходили масові обшуки. Деяким з них може загрожувати до 15 років позбавлення волі.