В четыре раза больше: киевлянам пришли гигантские платежки за воду, что говорят в "Киевводоканале"

Речь идет о тарифах на холодную воду

Жители Киева пожаловались на повышение тарифов за воду почти в четыре раза.

Соответствующие сообщения появились в столичных Telegram-пабликах. Речь идет о тарифах на холодную воду: люди стали сообщать, что "Киевводоканал" поднял цены до 121,53 гривен, вместо 30,38 гривен.

В сети также появились соответствующие фотографии.

В самом "Киевводоканале" отрицают повышение тарифов на холодную воду. Там заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Данные о якобы повышении тарифов объясняют техническим сбоем с обработкой информации в платежных системах.

"Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения применяются на уровне тарифов, применяемых по состоянию на 24 февраля 2022 года", — говорится в сообщении "Киевводоканала".

Пользователи соцсетей вначале не скрывали своего возмущения якобы повышением тарифов на холодную воду. Однако другие пользователи обратили внимание на то, что это неправда.

"Это какой-то сбой", "Власть снова решила нас добить, или что?", "Это жесть", "Это фейк", "Жаль, что "Водоканал" молчит и дает почву для "разгона" очередной "зрады", — такие встречались комментарии.

Ранее "Телеграф" писал, как можно экономить на электроэнергии уже сейчас.