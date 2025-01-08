Потянул бойцов за собой: командира роты 155 ОМБр задержали после дезертирства, фото

Командир роты был задержан в Ровенской области

Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины задержали командира одной из рот 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской по обвинению в самовольном оставлении военной службы.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. По данным следствия, командир роты, старший лейтенант в конце прошлого года не выполнил приказ о передаче возглавляемой им роты в оперативное подчинение другому подразделению.

Вместо этого он приказал бойцам бежать без оружия и также самовольно покинул место несения службы.

Злоумышленник был задержан в Ровенской области, после чего его доставили в Киев, где сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины:

отказ от исполнения приказа;

самовольное оставление места несения военной службы.

Если задержанного суд признает виновным, ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражей с альтернативой внесения денежного залога. Сумма залога не называется.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Зеленский заявил о существенном падении количества случаев СЗЧ. Много случаев СЗЧ в прошлом году произошло потому, что военные устали от продолжительной войны.