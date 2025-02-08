В Киеве загорелся мужской монастырь: что известно (фото)
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Причина устанавливается
В субботу, 8 февраля, в Киеве произошел пожар в церкви Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря. Эту информацию уже подтвердила администрация города.
Об этом сообщает "Киев24". Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.
"В Киеве произошел пожар в церкви Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря. По данным КГГА, речь идет о задымлении на цокольном этаже. На месте уже работают спасатели", — говорится в сообщении.
UPD: В КГГА сообщили, что пожар в церкви Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря Киева ликвидирован.
Первые сообщения о сильном пожаре начали появляться в сети после 17:00. В то же время причина возгорания пока не известна. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, что 8 февраля также на Троещине горел частный дом. В сети писали, что во время пожара раздался взрыв.
"Очевидцы с места сообщают о взрыве котла", — говорится в сообщении.
На публикуемых в сети видео видно, что огонь охватил всю крышу дома и стены. Пожар настолько сильный, что он виден из отдаленных районов столицы. Причина возгорания пока не известна. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Киевской области несколько часов горел завод. С огнем не могли справиться десятки пожарных.