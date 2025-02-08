В Киеве загорелся мужской монастырь: что известно (фото)

Причина устанавливается

В субботу, 8 февраля, в Киеве произошел пожар в церкви Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря. Эту информацию уже подтвердила администрация города.

Об этом сообщает "Киев24". Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

"В Киеве произошел пожар в церкви Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря. По данным КГГА, речь идет о задымлении на цокольном этаже. На месте уже работают спасатели", — говорится в сообщении.

UPD: В КГГА сообщили, что пожар в церкви Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря Киева ликвидирован.

Первые сообщения о сильном пожаре начали появляться в сети после 17:00. В то же время причина возгорания пока не известна. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что 8 февраля также на Троещине горел частный дом. В сети писали, что во время пожара раздался взрыв.

"Очевидцы с места сообщают о взрыве котла", — говорится в сообщении.

На публикуемых в сети видео видно, что огонь охватил всю крышу дома и стены. Пожар настолько сильный, что он виден из отдаленных районов столицы. Причина возгорания пока не известна. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Киевской области несколько часов горел завод. С огнем не могли справиться десятки пожарных.