В Киеве заменят двери и окна в жилых домах с космическими переплатами, - "Наші гроші"

Фирма получила подряд без конкуренции

В Киеве Управление ЖКХ Деснянской РГА по результатам тендера заказало ООО "Строительная компания "Мега Стайл" замену окон и дверей жилых домов за 64,67 млн. грн. Журналисты нашли факт переплаты в этой сделке.

Об этом пишет сайт "Наші гроші", ссылаясь на данные "Прозорро". Отмечается, что в 2025 году должны быть выполнены работы в 38 домах по улицам Кубанской Украины, Космонавта Поповича, Александры Экстер, Оноре де Бальзака и других.

Большая часть вышеуказанной суммы приходится на металлопластиковые оконные блоки по 7 800 грн/кв. м. При этом, в документации указан только один параметр – приведенное сопротивление теплопередаче 0,9 кв. м·К/Вт (что равно 0,9 кв. м·С/Вт). Издание пишет, что согласно информации из открытых источников, под такой параметр подпадают только окна с профильной системой Osnova Premium.

"Фирма "Оконно-дверные технологии" предлагает одностворчатые окна этого профиля и самым дорогим двухкамерным мультифункциональным стеклопакетом с аргоном по 7 010 грн/кв. м, двустворчатого – 5893 грн/кв. м, трехстворчатого – 5290 грн/кв. м, а французский балкон обошелся в 2851 грн/кв. м.

Сайт "Окна Недорого Киев" по ​​январскому прайсу предлагает такие окна по 2 972-3 265 грн/кв. м, а "Окна ЮА" – по 4046 грн/кв. м. Это по крайней мере вдвое дешевле сметной цены", — говорится в материале.

К слову, добиться такого уровня теплопередачи можно подбором профиля и правильного стеклопакета. Например, с помощью калькулятора на одном из сайтов по продаже окон можно собрать окно с коэффициентом 0,91 кв. м·К/Вт, взяв профиль REHAU Euro-Design 70 и стеклопакет 4i-10Ar-4-10Ar-4i с более высоким коэффициентом. Даже с дополнительной ламинацией и противовзломной фурнитурой окно обошлось в 6413 грн/кв. м, что на 18% дешевле тендерной цены.

В то же время входные двери с металлопластика заложены в смету по цене 9 тысяч гривен/кв.м. Двери из профиля Osnova Premium обошлись бы в 6 870 грн/кв. м. "Маркет дверей" предлагает популярную металлопластиковую дверь за 6 969 грн/кв. м, а сайт Okna.ua – по 4 214–8 656 грн/кв. м.

Доводчик Gaze TS1500 вписан по 3896 грн/компл. Сметной цене отвечают только доводчики в серебряном цвете по 3840 грн и 3995 грн. Стоит добавить, что "Мир Замков" продает более простые цвета по 1 875-1 973 грн/компл., а "Замок.Укр" – по 1 952-3 335 грн. По данным сервиса Hotline, цены этих доводчиков отличаются от 1 362 до 3 995 грн, а средняя составляет 2 480 грн.

С учетом отсутствия точных характеристик на этих трех позициях потенциальная переплата может варьироваться от 4 до 24 млн грн.

Журналисты пишут, что фирма получила подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не отправился. Чтобы участвовать, нужно было принести аналогичный договор на капремонт окон и дверей в жилых домах стоимостью не менее 99,9% ожидаемой суммы (67,77 млн ​​грн). Среди работников должны быть прораб, главный инженер, инженер-сметчик, маляры, штукатуры и монтажники-сборщики с разрядом не ниже третьего.

Анонимные участники пожаловались на дискриминацию, в частности высокие требования к опыту и финансовой способности. Аноним отметил, что такое обороты есть только у одной фирмы в столице. При этом, заказчик дискриминационных условий не признал и продолжил закупку на прежних условиях.

Столичной "БК Мега Стайл" владеет и руководит Андрей Козаревский. От основания в 2017 году фирма получила подряды на 3,60 млрд грн, преимущественно у районных администраций Киева. "Наші гроші" пишет, что только за время полномасштабного вторжения она получила подрядов нынешнего заказчика на 473,65 млн грн, причем многие из них касались замены окон и дверей.

В ноябре 2024 года издание сообщало, что данной фирме заказали строительство укрытия школы под Броварами по завышенным ценам. Стоимость снизилась во время мониторинга ГАСУ на 5,34 млн грн. В материале издания указано, что фирма фигурирует в ряде уголовных производств. В январе 2024 года ВАКС обязал НАБУ открыть уголовное производство по заявлению ОО "Центр противодействия коррупции" по поводу возможного сговора при проведении закупок по завышенным ценам на строительные материалы между должностными лицами фирмы и Управления образования Оболонской РГА в Киеве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Харькове планируют потратить немалую сумму денег на ремонт по устранению аварий в жилом фонде многоквартирного дома.