В столице задержали руководство "Киевзеленстроя": что известно про арестованных

Отмечается, что дело касается взяток

В четверг, 6 марта, в Киеве в ходе совместной операции Службы безопасности Украины и Национальной полиции были задержаны гендиректор КО "Киевзеленстрой" Юрий Бахмат и его заместитель Алексей Лукаш. Все они находятся под стражей.

Об этом сообщил Александр Рудоманов, журналист, менеджер АО "Укрзалізниці", который в настоящее время несет службу в Вооруженных силах Украины. Источники "Телеграфа" подтвердили эту информацию.

Что известно о задержанных

Юрий Бахмат

До назначения на должность руководителя "Киевзеленстроя" Юрий Бахмат имел опыт работы в разных государственных учреждениях. Он занимал должности в Госинвестпроекте, Министерстве здравоохранения, Министерстве инфраструктуры и Киевской городской государственной администрации.

В октябре 2023 года мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о его назначении на должность генерального директора коммунального предприятия "Киевзеленстрой".

Согласно декларации за 2024 год, в собственности Бахмата и его семьи есть квартира в селе Крюковщина Киевской области, площадью 85,3 квадратных метра, оформленная на него и членов семьи.

Владеет он и двумя автомобилями:

Honda CR-V (2013 года выпуска), купленный в 2019 году за 214 900 гривен;

KIA Sportage (2020 года выпуска), приобретенный его женой в 2023 году за 1 001 500 гривен.

Денежными активами Бахмат задекларировал 50 000 гривен и 15 000 долларов наличными. Его жена имеет 35 000 гривен и 2000 долларов наличных.

За 2024 Юрий Бахмат получил 169 383 гривен заработной платы в Киевзеленстрое, 527 242 гривен составил доход от работы в Департаменте защиты окружающей среды КГГА. Его жена Татьяна Бахмат заработала в Дарницком лесопарковом хозяйстве 334 990 гривен, а также получила зарплату в Нафтогазе Украины в размере 14 072 гривен.

Алексей Лукаш

Алексей Лукаш был назначен первым заместителем гендиректора "Киевзеленстроя" 29 августа 2024 года. Кроме того, он работал в Коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Соломенского района столицы.

Согласно декларации, Лукаш владеет недвижимостью, автомобилем, а также имеет значительные денежные активы:

Квартира в Киеве площадью 67 квадратных метров (в общей собственности 50% с Людмилой Лукаш);

Жилой дом и земельный участок, принадлежащие его жене Кристине Лукаш;

Еще один земельный участок площадью 2500 квадратных метров, приобретен его женой в 2021 году за 40 000 гривен.

В собственности семьи также находится легковой автомобиль Audi A8 (2013 года выпуска), приобретенный его женой в 2020 году за 303 369 гривен.

За 2024 год Лукаш получил следующие доходы:

764 220 гривен – зарплата в КП по содержанию зеленых насаждений в Соломенском районе Киева;

309 130 гривен – зарплата в Киевзеленстрое;

Его жена получила 442649 гривен заработной платы.

Денежными активами Лукаш хранит 25 000 долларов и 150 000 гривен наличными.

В сообщении Александра Рудоманова упоминается чиновник Александр Гора, однако в комментариях журналистка Леся Падалка дописала, что информации о таком работнике Киевзеленстроя никто не располагает.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Германия передала Украине подозреваемого в фальсификации проверки предпринимателя, что привело к неуплате 1,3 млн грн налогов. Бывшего заместителя руководителя налоговой службы Полтавщины, разыскиваемого более двух лет, задержали на территории Германии в декабре 2024 года.