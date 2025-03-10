"Разрушительный ураган" надвигается на Украину? В Укргидрометцентре сделали заявление

Синоптики призвали доверять только официальным сообщениям

Ураган в Украине, который прогнозировал метеосайт Ventusky на среду, 12 марта, не ожидается. Эти прогнозы опровергли в Украинском гидрометцентре.

На Facebook-странице Укргидрометцентра отметили, что анализ расчетных моделей без соответствующих знаний в сфере метеорологии приводит к искривлению реальной картины погодных процессов. Там напомнили, что официальные предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине уполномочен предоставлять исключительно Украинский гидрометеорологический центр.

"Вся актуальная информация по прогнозам и предупреждениям доступна на официальных ресурсах УкрГМЦ", — отметили синоптики.

Следует отметить, что Укргидрометцентр прогнозирует порывы ветра 15-20 м/с во второй половине дня 10 марта и 11-12 марта в Карпатах. На высокогорье они достигнут 25 м/с. Кроме того, днем 11 марта и в течение суток 12 марта в Закарпатье и в Карпатах ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Ранее известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что с 11 по 14 марта прогнозируется активный перенос воздушных масс с юго-запада Европы. Следствием этого станут дожди, преимущественно на Правобережье Украины. 14 марта в связи с прохождением южного циклона по всей стране ожидается усиление ветра до 17 – 22 м/с.