Военный потерял жену и обвиняет врачей: "Не мог предположить, что ее убьет украинская медицина"

Муж с фронта пытался помочь жене

Несколько дней назад в Киеве от сердечной недостаточности умерла молодая женщина, накануне она вызвала скорую и даже попадала в приемное отделение горбольницы. Но в госпитализации жительнице столицы отказали, а в частную клинику она попасть не успела. Ее супруг защищает страну на фронте и не мог подумать, что супруга уйдет из жизни при таких обстоятельствах. Мужчина уверен, что преждевременной кончине поспосбствовала халатность медиков, которые не оказали нужную помощь.

"Телеграф" узнал подробности трагедии и выяснял, почему состояние женщины было проигнорировано людьми в белых халатах и можно ли было предотвратить трагедию.

Картина не очень типична для 28 лет

Екатерина и Алексей Иванчуки – родом из Каменца-Подольского на Хмельнитчине, но уже давно живут в Киеве. Жена работала удаленно в польской компании лидгенератором (специалист по привлечению потенциальных клиентов для бизнеса – Авт. ), а муж — в IT-сфере, а с августа 2024 присоединился к армии, где стал инженером БПЛА. Супруги все время были на связи, насколько это было возможно, ведь Алексей находился на одном из "горячих" направлений — Покровском. По словам мужчины, Екатерина имела определенные проблемы со здоровьем, но успешно их преодолевала.

- Она всегда шутила, что сердце — это единственный ее здоровый орган, — вспоминает Алексей в разговоре с "Телеграфом". – В общем, чувствовалась она себя до недавних пор хорошо, в том числе и психологически. Хотя по личным причинам еще до войны у жены возникла депрессия, но она посещала психотерапевта, лечилась и смогла ее побороть. Первые жалобы, что ей стало труднее дышать, появилось сильное сердцебиение, я услышал от жены примерно три недели назад. Она списывала это на малоподвижный образ жизни и небольшой лишний вес. Я попросил Катю понаблюдать за своим состоянием и при первой возможности обратиться к врачу.

Алексей переживал за Екатерину, оставляя ее саму в Киеве

Алексей добавляет, что теперь уже понимает, что жена пыталась его не волновать и говорила о самочувствии в общих чертах. А своей подруге (она фармацевт и живет за границей) рассказывала больше подробностей и даже просила совета, чем можно снять приступы тахикардии в домашних условиях, пока не наступила дата запланированного визита в клинику. К примеру, 3 марта Екатерина отмечала, что ей "с каждым днем все труднее становится ходить, даже 5 метров пройти". При этом она жаловалась, что чувствует одышку, боль в груди и как "сердце вылетает" даже при минимальной физической активности: "Если вообще ничего не делать и глубоко дышать, то 90-100 [ударов в минуту]. А как только я встаю и что-то начинаю делать, встаю там попить воды, у меня сразу 140-150. Это вообще нездорово".

На следующий день – 4 марта – Екатерина посетила частную клинику "Viva" в Подольском районе, где сделала электрокардиографию и УЗИ-сердца (эхокардиографию).

- Когда жене выдавали заключение, то сказали, что патологии не увидели, но картина не очень типична как для 28-летнего возраста, – говорит Алексей. – Поэтому ей посоветовали пройти другие исследования типа КТ, чтобы исключить тромбоэмболию легочной артерии, и попасть к толковому кардиологу. Но чтобы не дошло до критического состояния, сказали вернуться домой и вызвать "скорую". Жена еще усомнилась, что на вызов приедут, потому что она не умирает. А ей сказали, что не должны отказать, потому что ситуация серьезная.

Отнеслись к жалобам несерьезно

Алексей отмечает, что Екатерина прислушалась к советам врачей и позвонила в тот же день на "103". Бригада приехала на вызов ориентировочно через полчаса.

- Хронологию событий я составлял по голосовым сообщениям, которые жена посылала подруге, – отмечает Алекспей. – В них она рассказывает, что сказала медикам "скорой", как "просто чудом доползла" домой после диагностики в клинике. Ей на это: "Так вы же в больнице были, зачем нас вызывали?" – "Понимаете, я не могу дышать, я не могу ходить, я не могу вообще никак функционировать", – объясняла она свое состояние. Но эти "женщины" пытались все обесценить, одна заявила, что тоже имеет тахикардию после того, как поднялась на вызов на пятый этаж. Жена начала плакать, паниковать, тогда они начали давать заднюю, изменили тон, посмотрели на анализы, "дали какой-то барбовал или что-то такое", а потом посоветовались и решили таки отвезти Екатерину в больницу.

По словам мужчины, это была Клиническая больница №15 Подольского района Киева. Туда его жена попала примерно в 21 час, но в госпитализации ей отказали, и вообще отнеслись, по мнению Алексей, крайне неадекватно.

В больнице, куда Екатерину доставила скорая, не увидели причин для госпитализации

- Как рассказывала жена, терапевт ее осмотрела, послушала и спросила, какие лекарства она принимает, — говорит Алексей. – Когда услышала, что это антидепрессанты, начала кричать, что она бы этих психотерапевтов поубивала, потому что они калечат людей. Екатерина объясняла, что препараты ей выписали из-за определенных жизненных обстоятельств, они их принимала несколько лет под контролем врача, посещала других специалистов, в частности, эндокринолога, и они говорили, что все хорошо. Врач настаивала, что жена должна сдать анализы и идти к семейному врачу, а Катя объясняла, что ее врач уволился, и пока она не в том состоянии, чтобы искать, с кем заключать декларацию. Но это никого не интересовало, еще эта терапевт говорила, что вся проблема жены в том, что у нее нет подружек, и из-за переживаний, что муж на войне. Вот нужно его дождаться, родить ребенка, и все будет хорошо. То есть отнеслась к жалобам Кати абсолютно несерьезно, в целом в ее высказываниях был сексизм и т.д., состояние жены в итоге списали на прием антидепрессантов, сказали вызвать такси и ехать домой.

Все сделали. Лежите, отдыхайте

6 марта у Екатерины был назначен визит к частному кардиологу, но с утра в тот день она почувствовала резкое ухудшение здоровья. Женщина даже не смогла дойти до ванной и упала.

– Жена позвонила мне, сказала, что ей плохо, я набрал "103", но поскольку был в Донецкой области, меня соединили с местной подстанцией. Там мне дали мобильный номер "скорой" Киевской области, переключали несколько раз, потом приняли вызов, – говорит Алексей. – Прошло 20 минут, но машины не было, поэтому я начал набирать еще раз, объяснять, что у человека плохо с сердцем, проблемы с дыханием. Меня опять таки переключали, переключали, один оператор даже бросил трубку, но через 10 минут бригада была уже дома.

Что дальше происходило, знаю из голосовых, записанных женой подруге: "Все, что они сделали, пришли, подняли, потому что я валялась в коридоре, положили на диван, померили давление, сказали, что оно супер, сделали снова ЭКГ — там было все, как раньше, значит, госпитализировать не нужно. Дали анаприлин, накапали корвалол и сказали: "Лежите, отдыхайте". Опять-таки состояние медики скорой списали на препараты от депрессии и синдром отмены, потому что жена принимала только часть из назначеного. После того, как "скорая" уехала, я говорил с ней по ватсапу (ориентировочно была 16 часов) и мы решили вызвать кардиолога домой.

С таким перечнем симптомов Екатерина хотела обратиться к кардиологу

Мужчина добавляет, что в тот же день после визита "скорой" она списывалась с подругой и отмечала, что стала чувствовать себя еще хуже, чем раньше. "Честно говоря, я когда встаю, я не знаю даже, я траекторию не вижу. Вот в чем проблема. Знаешь, это как когда ноги подкашиваются и просто тебя доносят до какой-то точки", — так она описывала свое состояние.

Впоследствии Екатерина перестала отвечать на звонки. Алексей, обеспокоенный этим, попросил навестить жену товарища, который служит в Киеве, но тот смог это сделать только утром 7 марта. К тому моменту женщина была уже мертва.

От главврача до Минздрава – где искать правду

Как показала судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти 28-летней женщины стала острая сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца. Предварительно событие получило квалификацию по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "внезапная смерть".

- Это общая статья, применяемая в случаях смерти дома, но я планирую обращаться с заявлением, чтобы уголовное дело было открыто по другим статьям, — говорит Алексей. – Ведь действия врачей — это безответственность и небрежное отношение к человеческой жизни, а за это предусмотрена ответственность (в Уголовном кодексе есть ст. 139 и 140, в первой речь идет о непредоставлении без уважительных причин помощи больному медицинским работником, во второй – невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинскими или фармацевтическими работниками своих обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношением — Авт.) Когда я рассказывал полицейским, прокурорам, знакомым о том, что предшествовало смерти жены, они соглашались, что имели место вопиющие нарушения. Знаете, когда я мобилизовался, мне было страшно оставлять Екатерину в Киеве, потому что там может прилететь условный шахед и все… То есть я мог предположить, что ее могут убить россияне, но никак, что это сделает украинская медицина.

Причиной смерти молодой женщины указаны острая сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца

Общественные организации, представляющие права пациентов, отмечают, что кроме обращения в правоохранительные органы в ситуации, когда речь может идти о неправомерных решениях или действиях медицинских работников, следует обращаться к главным врачам соответствующих учреждений. В этом случае это КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины и катастроф Киева" и КНП "Клиническая больница №15 Подольского района Киева". Обратился с соответствующими запросами к ним и "Телеграф", но с вопросами об общих принципах оказания помощи и основаниях для отказа в госпитализации. Ведь информация по конкретному пациенту может предоставляться исключительно близким родственникам или по требованию полиции.

Об этом заявила в телефонном разговоре с журналистом издания медицинский директор больницы №15 Екатерина Василькова. Она также сообщила, что при поступлении больных врачи заведения тщательно осматривают их и проверяют текущее состояние, на основании чего и принимается решение о госпитализации. Отказать в ней могут, если для этого нет показаний, человеку могут назначить определенные лекарства для улучшения состояния и порекомендовать обратиться планово к специалисту определенного профиля.

Кстати, если ответ на обращение к руководству медучреждений не удовлетворит родных пациентки, преждевременно ушедшей из жизни, есть возможность обращения в Департамент здравоохранения КГГА, Нацслужбы здоровья Украины и Минздрав. Между тем и правоохранители должны разобраться, сделали ли все возможное медики, чтобы предотвратить смерть молодой женщины.

Как сообщал "Телеграф", в конце прошлого года Львовская областная клиническая больница ввела новую платную услугу — транспортировку бригадой скорой медицинской помощи в больницу.