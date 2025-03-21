Полиция Киева прояснила, что произошло с усадьбой Зеленского

Усадьбу хотят защитить от разрушений и внешнего воздействия

В пятницу, 21 марта, полиция Киева получила сообщение о возобновлении строительных работ на территории разрушенной исторической усадьбы Зеленских. На место выехала следственно-оперативная группа, обнаружившая шестерых строителей.

Как сообщили в столичной полиции, рабочие действовали на основании определения суда по проведению консервационных работ. Речь идет о мерах по защите остатков усадьбы от дальнейших разрушений и внешнего воздействия.

Правоохранители проверили документы и контролировали ход работ до завершения. Нарушения не были зафиксированы.

Напомним, 19 июля 2024 года усадьба Зеленских была снесена с использованием строительной техники. Здание 1890 года, не имевшее официального статуса памятника, вызвало значительный общественный резонанс.

Уголовное производство по факту уничтожения имущества уже было передано в суд. Киевские власти тогда заявили, что потребуют от застройщика восстановления исторического сооружения, а министр культуры назвал демонтаж "циничным нарушением закона". О том, что усадьбу снесли законно, заявили в Верховном суде. Там указали, что у Департамента градостроительства КГГА "не было правовых оснований для отказа истцам (владельцы части здания усадьбы Зеленского, — ред.) в выдаче градостроительных условий и ограничений".

В настоящее время продолжаются работы по консервации остатков усадьбы, разрешение на которые частично предоставлено Шевченковским районным судом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о дачном городке украинской элиты начала XX века, который стал частью современного Киева.