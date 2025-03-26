Из Киева в Лондон можно будет доехать на метро? В ЕС рассказали о грандиозных планах

У них будет легко узнаваемый дизайн

Общеевропейская сеть высокоскоростных железных дорог, которая будет функционировать как метро, может появиться в Европе. 22 тысячи километров сети Starline компании 21st Europe соединят 39 пунктов назначения в европейских странах, а также достигнут Украины, Великобритании и Турции.

Об этом рассказывает Euronews. 21st Europe намерена запустить сеть к 2040 году.

Скорость и удобство

"По-настоящему интегрированная железнодорожная система — это уже не просто вопрос удобства, это стратегическая необходимость для обеспечения устойчивости Европы в XXI веке. Созданная как система метро, ​​Starline изменит восприятие европейцами своего континента — не как совокупности отдаленных столиц, а как единственной быстро движущейся сети, где любое сообщение, как для людей, так и для товаров, находится в пределах легкой досягаемости", — описали свою идею в 21st Europe.

По оценкам специалистов, новая система будет на 30% быстрее автомобильных и нынешних железных дорог. Ожидается, что скорость поездов составит 300-400 км/ч. Также трансграничную сеть будет отличать общий дизайн.

Новым будет и принцип разделения вагонов – их разделят не по классам, а по потребностям. К примеру, будут тихие зоны для тех, кто работает в дороге и секции для семейного отдыха.

"Маршрут Киев — Берлин, исторически являющийся ночным путешествием, станет предсказуемым и бесперебойным. А Милан — Мюнхен, медленный и извилистый маршрут, превратится в высокочастотное сообщение между крупными экономическими центрами", — делятся планами в 21st Europe.

Недалеко от крупных городов построят новые станции, куда будут прибывать поезда. Их разместят таким образом, чтобы пассажирам было удобно пересаживаться на другой транспорт.

Экологичность

Кроме удобства и скорости у проекта есть еще одно преимущество – экологичность. Общеевропейское метро сможет заменить авиарейсы на короткие расстояния, являющиеся основным видом транспорта миллионов людей. При этом на высокоскоростные железные дороги приходится на 90% меньше выбросов CO2 за поездку.

Финансирование

21st Europe предлагает "централизованную координацию поездов, обслуживание пассажиров и технологий, позволяя при этом национальным железнодорожным операторам управлять маршрутами по модели франчайзинга". Система будет финансироваться государством, а управлять ею будут утвержденные национальные железнодорожные компании.

Контролировать систему будет новое Европейское железнодорожное управление (ERA). Это орган в рамках ЕС, ответственный за обеспечение координации, совместимости и долгосрочного расширения.

По плану машинисты поездов, ремонтные бригады и персонал станций будут учиться в одной системе. Это обеспечит согласованность действий вне зависимости от места работы.

"Сейчас мы начинаем создавать сеть, которая будет способствовать реальным изменениям, объединяя политиков, дизайнеров и лидеров индустрии, чтобы превратить видение в действие", — резюмировали в 21st Europe.

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