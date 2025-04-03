"Это позор": Кличко критикуют за сессию горсовета и решения, кто и что говорит

Сам мэр также прокомментировал ситуацию

После сессии Киевсовета 3 апреля, которая прошла со скандалами и потасовками, некоторые депутаты и начальник КГГА раскритиковали мэра города Виталия Кличко. В частности, некоторые недовольны решениями, которые прозвучали на заседании.

"Телеграф" следит за ситуацией и собрал важные высказывания, которые прозвучали в сторону мэра и в целом всей сессии в этот день после окончания заседания. В частности, высказался по решениям депутат Андрей Витренко, глава КГГА Тимур Ткаченко и сам городской глава Виталий Кличко.

Тимур Ткаченко

Результатом решения Киевсовета станет фактическое ограничение полномочий КМВА и ее руководителя Тимура Ткаченко. Изменения предполагают, что реализация полномочий исполнительного органа Киевсовета, которым является Киевская городская государственная администрация, будет происходить только за подписью городского головы. Таким образом Киевсовет фиксирует разделение полномочий между Киевской городской и Киевской военной администрациями.

Сам Ткаченко прокомментировал это следующим образом:

"Мэр Киева проталкивает решение, лишающее Киевскую городскую военную администрацию права издавать распоряжения — и передает это право себе любимому.

Виталий Владимирович, забрать полномочия у начальника военной администрации во время военного положения может только тот, кто его туда назначил. А не тот, кто забыл, что Киев – это не частная компания".

Он также добавил, что только за последнее время по инициативе КМВА удалось частично разблокировать работу транспорта во время тревог, эвакуировать сгоревшие и заброшенные автомобили с улиц, запустить системный мониторинг бюджетных расходов и тендеров столицы.

Виталий Кличко

Киевский городской голова заявил в комментарии OBOZ.UA, что действия Киевсовета направлены исключительно на реализацию норм закона "О местном самоуправлении в Украине". По его словам, это нужно, в частности, для обеспечения жизнедеятельности столицы.

"Есть четко сформулированные полномочия КМВА – согласно закону Украины "О правовом режиме военного положения" и другим законам. И КМВА должно соблюдать законодательство. Решение Киевсовета касается только реализации норм Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине". Где определены полномочия и право их реализации. А именно – обеспечение непрерывности функционирования органов местного самоуправления в условиях военного положения. То есть, это решение необходимо для обеспечения решения неотложных хозяйственных вопросов и обеспечения жизнедеятельности столицы", — сказал он.

Андрей Витренко

Депутат от "Слуги народа" Андрей Витренко разочарован сессией Киевского городского совета и назвал на это несколько причин:

"Первое — подготовили киевского городского главу очень плохо к проведению сессии. Происходили нарушения регламента. Происходило блокирование законного права депутатов вести свою депутатскую деятельность. Слово предоставлялось выборочно, по политическому принципу", — сказал он журналистам Новости.LIVE.

Также Витренко добавил, что более 30% депутатов Киевсовета подали свои подписи, чтобы поднять вопрос о выдвижении на тайное голосование вопроса об отставке секретаря Киевского горсовета Владимира Бондаренко.

"Нам даже пришлось блокировать трибуну для того, чтобы этот вопрос поставили на рассмотрение. Это вообще цинизм, неуважение к обществу, неуважение к депутатам. И отдельно хочу сказать, что причины того в том, что такой человек как секретарь Киевского городского совета не представлял ни Киевскую городскую общину территориально, ни депутатов. Он реализовывал интересы третьих лиц и работал в интересах третьих лиц, которые даже не были депутатами этого совета. Он постоянно нарушал регламент и вводил в заблуждение. Зафиксировано три случая подделки решений Киевского горсовета, которые приводили к искажениям этих решений", — пояснил свои слова депутат.

В завершение он сделал итог произошедшего в Киевсовете сегодня следующими словами: "Сегодняшнее заседание — это 100% позор".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 3 апреля Кличко уволил ряд должностных лиц, фигурирующих в земельном коррупционном деле. Однако в этом списке нет нескольких громких имен.