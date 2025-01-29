Глава КГВА Ткаченко отреагировал на обвинения Кличко об "узурпации власти" в Киеве (видео)

Безопасность киевлян – на первом месте, говорит глава КГВА

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отреагировал на жалобу мэра Виталия Кличко президенту Украины. Он назвал странным заявлением городского головы о якобы попытке взять полномочия мэра, городского совета и КГВА на себя.

Об этом глава КГВА заявил в своем канале в Telegram. Он снял соответствующее видео.

"Вчера имел с ним вполне рабочий разговор. О том, что нужно сделать, какие наши приоритеты как военной администрации. Но что увидел в ответ — не помощь в работе, а обвинения. Пустые обвинения. Поэтому военная администрация будет делать для киевлян то, что не может сделать мэрия",

Начальник КГВА заявил, что не намерен участвовать в политических "шоу" и сосредоточен на решении проблем столицы.

"Не склонен устраивать политические шоу, как люди, которые у городских властей уже десятилетие. Будем решать проблемы города и помогать киевлянам. Сегодня вместе с киевлянами обсудили вопросы работы коммунального транспорта во время тревог. Здесь ищем комплексное решение вместе с военными. Конечно безопасность киевлян – на первом месте. Также вводим рабочую группу прозрачности и подотчетности, несмотря на сопротивление городской власти", — подытожил Ткаченко.

Что предшествовало

Напомним, 29 января, мэр Киева Виталий Кличко записал обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом обратить внимание на действия нового начальника КГВА Тимура Ткаченко. Глава столицы отметил, что Ткаченко якобы блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов: восстановление поврежденных домов, компенсации жильцам, восстановление инфраструктуры и другие.

По мнению Кличко, в Киеве проходит "попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление".

Тимур Ткаченко – что известно

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 31 декабря подписал указы об увольнении главы Киевской городской военной администрации Сергея Попка.

Следующим указом президент назначил на этот пост Тимура Ткаченко.

Известно, что с сентября прошлого года Ткаченко был заместителем министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, а до того с 2023 — заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. В то же время известно, что с 2021 года он возглавлял департамент благоустройства КГВА.

Ранее "Телеграф" писал, что начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко анонсировал замену глав районных администраций в столице Украины.