Холодная пауза в Киеве. Ждать ли дождей в ближайшие дни

В Киеве сейчас царят облака, дожди и похолодание

Погода в Киеве в эти дни ожидается облачной и мокрой. Столбики термометров в течение 6-8 мая не вырастут больше +14 градусов днем.

Сильных ветров в течение вторника-четверга точно не будет. Об этом сообщили в Meteofor.

Вторник, 6 мая, предполагается облачным и местами мокрым. Днем должны пройти мелкие дожди. Воздух в обед прогреется до +13 градусов, а ночью остынет до +9 градусов. Самые сильные порывы ветра будут утром-днем — умеренные 6 м/с.

Среда, 7 мая, также принесет облачность и мелкие дожди, которые прогнозируются в течение ночи-утра. Дневная температура составит +14 градусов, а ночная — +8 градусов. Сила ветра в этот день не превысит умеренных 6 м/с.

Уже в четверг, 8 мая, небо над городом немного прояснится. Осадков в этот день не ожидается. Показатели на термометрах в дневное время вырастут до +13 градусов, а в ночное — до +6 градусов. Самые сильные порывы ветра будут утром-днем — умеренные 7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким областям Украины не повезет с погодой в ближайшие дни.